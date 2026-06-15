Quienes disfrutan del cine europeo la película Caso 137, ya se puede ver en la pantalla grande, organiza una salida al cine y disfruta la función con tu mejor compañía.

Caso 137. ESPECIAL/MIRADA.

La trama se desarrolla a finales de 2018, cuando el alza de los precios de los combustibles, estallan en Francia las manifestaciones de los Chalecos Amarillos.

Stéphanie Bertrand, una agente de asuntos internos es asignada a investigar un acto de brutalidad policíaca en contra de un joven durante una caótica protesta en París.

Caso 137. ESPECIAL/MIRADA.

Enfrentada a una masa de burocracia sin fin, Stéphanie se adentra en las profundidades de un sistema que favorece a la autoridad y el poder, convirtiendo un trabajo rutinario en un hecho sin precedentes en su vida.

Aunque no encuentra evidencia de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un toque personal al descubrir que la víctima es originaria de su ciudad natal, lo que transformará el caso 137 en algo más que un simple número.

Caso 137 es una producción europea que se estrenó dentro de la competencia del Festival de Cannes, en el que Léa Drucker obtuvo el premio César como Mejor Actriz.

Caso 137

(Dossier 137)

De Dominik Moll.

Con Léa Drucker, Stanislas Merhar, Jonathan Turnbull, Mathilde Roehrich, Yoann Blanc, Antonia Buresi, Etienne Guillou-Kervern, Guslagie Malanda.

Francia, 2025.

XM