Prime Video tiene listos los mejores estrenos del mes durante esta semana del 8 al 14 de junio donde podrás encontrar series y películas con actuaciones de primera de actrices como Sydney Sweeney y Sadie Soverall, quienes dan vida a mujeres fuertes en contexto románticos y llenos de secretos.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en Prime Video esta semana.

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CORTESÍA/ Amazon Prime Video.

10 de junio- Cada año que pase contigo (serie)

Los amantes de las historias románticas ya tienen un nuevo estreno para esperar en Prime Video. La plataforma prepara el lanzamiento de “Cada año que pasé contigo" (Every Year After), la adaptación televisiva del exitoso bestseller de Carley Fortune “Todos nuestros veranos”, una novela que conquistó a miles de lectores desde su publicación en 2022.

La serie estará protagonizada por Sadie Soverall y Matt Cornett, quienes darán vida a Percy y Sam, dos amigos que se conocen durante su adolescencia en Barry’s Bay y cuya estrecha relación evoluciona hasta convertirse en un intenso romance; a través de reencuentros, recuerdos y segundas oportunidades, la historia explora cómo el paso del tiempo pone a prueba los sentimientos que parecían destinados a perdurar.

El reparto reúne a rostros conocidos del entretenimiento juvenil y las plataformas de streaming. Soverall, reconocida por su participación en “Fate: The Winx Saga”, asumirá el papel de Percy, mientras que Cornett, popular por “High School Musical: The Musical: The Series”, interpretará a Sam, el amigo de la infancia y primer gran amor de la protagonista.

Con esta producción, Prime Video continúa apostando por adaptar novelas superventas dirigidas al público joven adulto y a los fanáticos de las historias románticas, consolidando su estrategia de llevar a la pantalla algunos de los títulos más exitosos de los últimos años.

12 de junio- La empleada (película)

“La empleada" presenta una intrigante historia de suspenso protagonizada por Sydney Sweeney quien da vida a Millie Calloway, una joven que intenta dejar atrás un pasado lleno de secretos mientras busca desesperadamente un lugar donde vivir y una oportunidad para empezar de nuevo. Su vida da un giro inesperado cuando consigue trabajo como empleada en la lujosa mansión de una adinerada familia.

Lo que al principio parece la solución perfecta pronto comienza a mostrar un lado inquietante. Aunque Millie encuentra estabilidad económica y un techo bajo el cual dormir, la actitud de Nina, la dueña de la casa, empieza a tornarse cada vez más impredecible y desconcertante. Al mismo tiempo, la joven desarrolla una cercanía especial con Andrew, el esposo de Nina, una relación que podría poner en riesgo no solo su empleo, sino también desencadenar una serie de acontecimientos mucho más peligrosos de lo que jamás imaginó.

Entre secretos, tensiones y giros inesperados, la película construye un thriller psicológico en el que nada es lo que parece y donde cada decisión puede cambiar el destino de sus protagonistas.

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