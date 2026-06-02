¿Qué se sabe de Jorge Ortiz de Pinedo tras problema de salud?

Hace unos días, trascendió que el actor Jorge Ortiz de Pinedo terminó en el hospital por atender unas molestias. La situación se comentó en redes sociales e incluso circuló un rumor falso sobre su presunto fallecimiento a la edad de 78 años.

Ortiz de Pinedo aclara rumores sobre su salud

El actor aclaró la fake news, sin embargo, durante la celebración de cumpleaños del empresario mexicano Víctor González Torres, detalló lo que le pasó cuando sintió un extraño mareo mientras se encontraba visitando a sus nietos junto a su esposa en Monterrey.

Ortiz de Pinedo, que siempre atiende los llamados de su cuerpo, fue al hospital para que lo revisaran, y ahí lo sometieron a un ecocardiograma, una prueba de ultrasonido que utiliza ondas sonoras para crear imágenes en movimiento de tu corazón en tiempo real.

Después, al detectar algo extraño, lo sometieron a un cateterismo, procedimiento enfocado en el diagnóstico y tratamiento de afecciones del corazón, con lo que descubrieron que tenía una arteria casi cerrada.

"Cierto mareíto que sentí medio raro y me hicieron el electro clásico que le hacen a todos los viejos, tengo 78 años y de ahí me hicieron un ecocardiograma y de ahí dijeron que hay que investigar porque algo está raro, me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse", expresó.

Ortiz de Pinedo se sometió entonces a una angioplastia, la cual consiste en abrir arterias estrechadas o bloqueadas y restaurar así el flujo sanguíneo.

"Me tengo que cuidar mucho porque mi situación de salud es delicada", se sinceró el actor, un referente de la comedia mexicana que inició su carrera cuando apenas tenía 8 años de edad, realizando pequeñas apariciones en estudios de cine.

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Su debut oficial como actor de teatro profesional se dio unos años más tarde, en 1965, cuando participó en una puesta en escena al lado de su padre, el también primer actor Óscar Ortiz de Pinedo.

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OB