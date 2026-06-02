Este vidente acertó 3 campeones del mundo y confirmó quién ganará el Mundial 2026

A quince días de que inicie el Mundial 2026, conocer al futuro campeón es la obsesión de todos. El famoso "vidente de las copas", quien ya anticipó tres ganadores mundiales, rompió el silencio. Su pronóstico definitivo sobre el torneo ya está sacudiendo por completo al mundo del fútbol.

El protagonista indiscutido de esta historia es Michael Bruno, un reconocido astrólogo brasileño que se ganó el respeto internacional tras predecir con exactitud las consagraciones de España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018. Ahora, en una reciente y exclusiva entrevista con el portal Globo Esporte, el adivino decidió revelar su visión definitiva para el torneo que se disputará en Norteamérica.

El inesperado campeón que coronará el Mundial 2026

Contra todo pronóstico tradicional y desafiando a las estadísticas, el vidente aseguró que la selección de Portugal será la gran ganadora de la Copa del Mundo. Según sus propias palabras, el equipo europeo llegará en su mejor momento histórico y colectivo para imponerse en la gran final del 19 de julio, la cual se celebrará en el imponente estadio de Nueva Jersey.

Esta audaz predicción incluye un detalle particular que emociona a millones de aficionados: Cristiano Ronaldo sería la figura central y el líder indiscutido de esta hazaña histórica. El astro portugués, transitando el ocaso de su brillante carrera profesional, lograría finalmente el único título que le falta a su inmensa vitrina, cerrando su trayectoria con el trofeo más codiciado.

El destino de Argentina y el fracaso de Brasil

Para los fieles seguidores de la selección de Argentina, las noticias entregadas por el oráculo no son nada alentadoras. El pronosticador anticipó que el equipo dirigido tácticamente por Lionel Scaloni no logrará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y quedará eliminado prematuramente en la instancia de cuartos de final, posiblemente a manos del propio conjunto luso.

Por su parte , el panorama proyectado para la selección de Brasil tampoco es positivo, lo que generó un fuerte revuelo y críticas en su país natal. Michael Bruno advirtió que la Verdeamarela, bajo la conducción del experimentado Carlo Ancelotti, no tendrá chances reales de acceder al partido decisivo, sumando así una nueva y dolorosa frustración mundialista para sus hinchas.

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Los detalles clave de la predicción viral

El vidente también se animó a confirmar con total seguridad quién será el otro gran finalista del certamen internacional. Según su visión astrológica, España será el duro rival que enfrentará a los portugueses en el partido definitivo, conformando una final netamente ibérica que paralizará por completo a los espectadores presentes en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras las distintas selecciones nacionales ultiman sus detalles tácticos y físicos para el debut, esta revelación ya domina por completo las conversaciones en redes sociales y foros deportivos. Solo el tiempo dirá si el "Vidente de las Copas" recupera su famosa racha ganadora o si el impredecible mundo del fútbol vuelve a sorprender a los astros.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS