Martes, 02 de Junio 2026

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“No aptos para trabajar” se estrena hoy en Disney+

La serie lanza sus primeros episodios en Disney+ para luego estrenar dos más cada semana

Por: Xochitl Martínez

"No aptos para trabajar" ya está disponible en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

La serie de comedia original de Mindy Kaling, No aptos para trabajar se estrena este martes 2 de junio exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con sus primeros tres episodios, para después lanzad dos capítulos cada martes.

No aptos para trabajar. ESPECIAL/©DISNEY.

La serie sigue a cinco veinteañeros obsesionados con el trabajo que buscan alcanzar el éxito profesional y, si les queda tiempo, la felicidad personal en el barrio más glamoroso de Manhattan, Murray Hill.

Los dos estrenos que no puedes dejar de ver hoy en Disney+

No aptos para trabajar. ESPECIAL/©DISNEY.

La serie es protagonizada por Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay y Jay Ellis. Mientras que Victor Garber, Greg Germann, Judy Gold, Ego Nwodim, Harry Richardson, Constance Wu, Laura Bell Bundy, May Hong, Bhavesh Patel, Emilia Suárez y Michael Benjamin Washington participan como estrellas invitadas recurrentes.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM

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