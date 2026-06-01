Prime Video: Conoce TODOS los estrenos que llegan en junio 2026

El catálogo de Amazon Prime Video en México se renueva este junio de 2026 con opciones para diversos gustos. Conocer los nuevos lanzamientos te permite planear tus fines de semana y aprovechar tu suscripción con historias que dominarán la conversación digital.

La plataforma de streaming preparó una selección estratégica de series y películas para este mes. Los usuarios mexicanos podrán acceder a estos contenidos desde cualquier dispositivo compatible, consolidando la oferta de entretenimiento en casa.

Esta actualización responde a la constante demanda de producciones internacionales y adaptaciones literarias. La compañía fundada por Jeff Bezos busca mantener su competitividad frente a otras opciones del mercado mediante lanzamientos semanales.

Los estrenos más esperados del mes

El 3 de junio aterriza la cuarta temporada de La leyenda de Vox Machina. Esta serie animada continúa las aventuras del grupo de mercenarios en un mundo de fantasía lleno de peligros y humor adulto.

Ese mismo día regresa Clarkson's Farm con su quinta entrega. El presentador británico sigue enfrentando los retos económicos y climáticos de mantener su granja operativa, mostrando la realidad rural con un tono irónico.

Para los seguidores del suspenso, el 5 de junio se estrena La asistenta. La trama sigue a una joven con un pasado complejo que descubre secretos ocultos al trabajar para una familia adinerada.

Este thriller psicológico busca mantener al espectador atento a cada detalle. Cuenta con las actuaciones principales de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, quienes aportan tensión a cada escena dentro de la misteriosa casa.

Te puede interesar: Nacional Monte de Piedad emite nuevo mensaje sobre prendas y empeños

Romances y dramas internacionales

El 6 de junio llega La casa de la playa, una producción turca que mezcla drama y viajes en el tiempo. Una joven de 21 años viaja accidentalmente a 1996 y se hace amiga de la versión juvenil de su madre.

Posteriormente, el 10 de junio se lanza Todos nuestros años. Esta serie adapta la novela de Carley Fortune, explorando si el primer amor de la adolescencia puede sobrevivir al paso del tiempo y los errores del pasado.

La comedia española también tiene su espacio con la cuarta temporada de Atasco, disponible el 12 de junio. La miniserie coral reúne a diversos personajes atrapados en el tráfico, generando situaciones inusuales.

El 17 de junio se estrena Culpa tuya: Londres. Esta película juvenil retoma la relación entre Noah y Nick, quienes ahora enfrentan nuevos obstáculos sentimentales en un entorno europeo distinto.

Cada una de estas producciones busca capturar diferentes segmentos de la audiencia. Desde la animación para adultos hasta el romance juvenil, la variedad es la principal apuesta de la plataforma para este periodo.

Los estrenos estarán disponibles a partir de la medianoche en sus respectivas fechas. Los suscriptores pueden descargar los episodios o películas para verlos sin conexión a internet durante sus trayectos diarios.

Precios de suscripción a Prime Video en México

Para disfrutar de estos lanzamientos, es necesario contar con una membresía activa. Actualmente, el costo de la suscripción mensual en territorio mexicano es de 99 pesos, lo que incluye envíos sin costo en la tienda en línea.

También existe la opción de un pago anual de 899 pesos, lo cual representa un ahorro para los usuarios frecuentes. Ambas modalidades otorgan acceso completo al catálogo de series, películas y transmisiones deportivas en vivo.

Recientemente, el servicio introdujo una capa con anuncios publicitarios en su plan básico. Quienes deseen una experiencia de visualización ininterrumpida pueden pagar un cargo adicional de 50 pesos al mes para eliminar las pausas comerciales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

OB