Los aficionados al cine de horror ya tienen en la cartelera de cine la película Primate, la cual es perfecta para ver en tu sala de cine favorita con tus amigos, tu pareja o la familia.

Primate. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

La trama narra la historia de un grupo de amigos, que se convierten en una aterradora historia primitiva de horror y supervivencia.

Tras regresar a la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido el chimpancé Ben. Durante una fiesta en la piscina, Ben contrae rabia y se vuelve muy agresivo.

Lucy y sus amigos se atrincheran en la piscina e idean formas de sobrevivir al feroz chimpancé.

La cinta formó parte de la programación del Fantastic Fest, el evento con sede en Austin que es referencia para los amantes del cine de género.

Primate

De Johannes Roberts.

Con Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Victoria Wyant, Miguel Hernando Torres Umba, Troy Kotsur, Gia Hunter.

Estados Unidos, 2025.

