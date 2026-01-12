Lunes, 12 de Enero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Un hombre por semana”

Aquellos que apoyan el cine mexicano contemporáneo se divertirán con la comedia Un hombre por semana

Por: Xochitl Martínez

"Un hombre por semana" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera, la película mexicana Un hombre por semana ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.

Un hombre por semana. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La historia inicia un año después de que Mónica se divorció, y aunque se propuso crecer y mejorar como persona, no ha vuelto a salir en una cita.

Un hombre por semana. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Preocupadas, sus amigas deciden hacerle una intervención para que salga con un hombre por semana, se divierta y tal vez encuentre un nuevo amor. El problema es que la última vez que Mónica salió con alguien, los teléfonos celulares apenas tenían cámara y las redes sociales no existían.

Un hombre por semana. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Emocionada y desesperada por reconectar con la vida, Mónica se embarca en una divertida y caótica aventura que posiblemente le haga entender que lo que necesita encontrar no es un amor, sino encontrarse a sí misma.

Un hombre por semana. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Ana de la Reguera es la protagonista de la primera comedia mexicana de 2026, además de que, también funge como co-directora de esta pieza junto a Marco Polo Constandse.

Un hombre por semana

De Marco Polo Constandse y Ana de la Reguera.

Con Ana de la Reguera, Martín Altomaro, Roberto Quijano, Javier Ramírez “El Cha”, José María de Tavira, Amanda Miguel, Patricia Garza, Epy Vélez.

México, 2026.

