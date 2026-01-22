BTS en México: ¿habrá preventa para los conciertos este 22 de enero?

El septeto surcoreano conocido como BTS, conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se encuentra próximo a pisar tierras mexicanas, por lo que a continuación te brindaremos toda la información que necesitas saber.

BTS regresará a la Ciudad de México con tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de su Tour Arirang.

¿Habrá preventa para los conciertos del grupo surcoreano este 22 de enero?

La respuesta corta y concisa es que, no, la preventa para los conciertos de BTS en la Ciudad de México no se realizará el jueves 22 de enero. Aunque originalmente estaba programada para esa fecha, BigHit Music anunció un ajuste de última hora, recorriendo la preventa exclusiva para fans un día después, es decir, al viernes 23 de enero de 2026.

Sin embargo, el 22 de enero a las 9:00 a. m. (hora CDMX) sigue siendo una fecha clave, ya que en ese momento se revelarán oficialmente los precios de los boletos para todas las zonas del Estadio GNP Seguros.

Nuevo calendario de la venta de boletos

Evento Fecha Horario (CDMX) Anuncio de precios Jueves 22 de enero 9:00 am Preventa ARMY (shows 7 y 9 mayo) Viernes 23 de enero 9:00 am a 9:59 pm Preventa ARMY (show 10 mayo) Viernes 23 de enero 12:00 pm a 9:59 pm Venta General Sábado 24 de enero 9:00 am

Requisitos para la preventa exclusiva

Para participar en la preventa del 23 de enero, el ARMY mexicano debe cumplir con criterios específicos:

ARMY Membership: Contar con la membresía oficial vigente.

Contar con la membresía oficial vigente. Registro en Weverse: Haberse registrado previamente antes del 18 de enero de 2026.

Haberse registrado previamente antes del 18 de enero de 2026. Coincidencia de datos: El correo electrónico de la cuenta de Weverse debe ser el mismo que el de la cuenta de Ticketmaster.

El correo electrónico de la cuenta de Weverse debe ser el mismo que el de la cuenta de Ticketmaster. Código de acceso: El código será el número de membresía de 9 dígitos que inicia con las letras "BA".

Sus principales éxitos musicales

El grupo ha acumulado múltiples entradas y números uno. A continuación, te brindamos un listado de las canciones que han logrado ingresar en la exclusiva Billboard Hot 100, para que vayas calentando motores ante el evento masivo que se aproxima.

• "Dynamite": Su primer sencillo completamente en inglés que debutó en el No. 1 en 2020.

• "Butter": Un éxito veraniego que se mantuvo 10 semanas en la cima del Hot 100.

• "Life Goes On": La primera canción predominantemente en coreano en alcanzar el número 1 en la historia de la lista.

• "My Universe": Una colaboración masiva con la banda británica Coldplay.

• "Boy With Luv": Colaboración con Halsey que rompió récords de vistas en su momento.

• Otros éxitos: "Permission to Dance", "Fake Love", "DNA", "Idol" (con Nicki Minaj) y "Savage Love".

