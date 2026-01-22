Jueves, 22 de Enero 2026

Entretenimiento |

"Sinners" es la película más nominada para la edición 98 de los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió a su película favorita rumbo a la entrega de premios

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esta es la película favorita para los premios Oscar 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tras la revelación oficial de las películas y artistas nominados por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas rumbo a los premios Oscar 2026, Sinnersse ha posicionado como la favorita con once nominaciones para la edición 98 de los premios. La obra de Ryan Coogler competirá por las principales categorías de los premios incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y el novedoso Mejor Castging.

