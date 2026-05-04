Aunque muchos fanáticos de Star Wars creen que el legendario George Lucas inventó la fecha del "May the 4th be with you" desde el inicio, la realidad es mucho más terrenal y puramente británica. Todo comenzó exactamente el 4 de mayo de 1979, apenas dos años después del exitoso estreno de la primera película de la saga que cambiaría la industria del cine para siempre.

Ese histórico día, el partido conservador del Reino Unido celebró por todo lo alto la victoria de Margaret Thatcher como la nueva primera ministra. Para festejar este triunfo político, decidieron publicar un anuncio a media página en el conocido diario London Evening News que pasaría a la historia por su gran ingenio.

El mensaje impreso decía textualmente: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”. Este brillante juego de palabras en inglés con la icónica frase "Que la Fuerza te acompañe" encendió una chispa creativa que los fanáticos tardarían algunos años en adoptar y convertir en un auténtico fenómeno global.

De una broma impresa a una celebración mundial

Durante las coloridas décadas de los ochenta y noventa, este simpático chiste fonético se mantuvo vivo gracias a los primeros foros de internet y las convenciones de cómics . Los fieles seguidores de Star Wars comenzaron a usar la fecha como una excusa no oficial para reunirse, maratonear las películas y lucir sus mejores disfraces.

Sin embargo, no fue hasta la masiva llegada de las redes sociales que el 4 de mayo explotó definitivamente como una tendencia viral ineludible . La apasionada comunidad global de fans se apropió por completo del día, organizando eventos masivos, compartiendo miles de memes y demostrando su inquebrantable pasión por el universo galáctico.

Al observar el abrumador y genuino éxito orgánico de esta celebración, la productora Lucasfilm y posteriormente el gigante del entretenimiento Disney decidieron oficializar la fecha en su calendario . Hoy en día, las marcas aprovechan este momento exacto del año para lanzar nuevas series, mercancía exclusiva y anuncios espectaculares para expandir la franquicia.

Cómo celebrar el Día de Star Wars como un verdadero Jedi

Si quieres unirte a la emocionante fiebre galáctica durante este día, no necesitas viajar hasta los desiertos de Tatooine ni gastar una fortuna en coleccionables. La verdadera clave está en disfrutar el rico legado de esta historia que sigue conectando a múltiples generaciones de espectadores alrededor de todo el mundo.

Aquí tienes unos tips rápidos para aprovechar al máximo el 4 de mayo:

• Organiza un divertido maratón cronológico de las películas y series animadas disponibles en la plataforma Disney+.

• Viste con orgullo tu camiseta favorita o accesorios de la saga.

• Saluda a tus amigos y compañeros de trabajo con el clásico "May the 4th be with you".

• Explora los atractivos descuentos especiales en videojuegos y cómics de la franquicia.

Que la Fuerza te acompañe en este día tan especial y lleno de nostalgia. Recuerda siempre que la verdadera magia del séptimo arte vive en la comunidad que la celebra, y hoy es el pretexto perfecto para reconectar con ese niño interior que alguna vez soñó con pilotar el legendario Halcón Milenario junto a Han Solo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA