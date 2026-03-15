La gran noche se acerca; los Oscar 2026 se llevarán a cabo este domingo 15 de marzo. El Dolby Theatre de Los Ángeles será la sede de una de las premiaciones de cine más esperadas del año, que reunirá a actrices, actores, directores, productores, guionistas, que añoran sostener la estatuilla dorada.

Si bien todas las categorías son importantes, hay algunas que son de las más reconocidas:

Mejor actriz

Mejor actor

Mejor Dirección

Y mejor película.

No nos quedaremos con la duda. En esta nota te revelaremos las predicciones de la inteligencia artificial (IA) de los ganadores de la noche que entran en esta categoría.

Oscar a mejor actriz 2026

De acuerdo a la IA, quien podría ganar a mejor actriz en los Oscar 2026 es Jessie Buckley —"Hamnet".

La IA tiene algunas razones por las que cree que Buckley podría ser ganadora del premio Oscar 2026 por Hamnet; entre ellas está su destacado trabajo actoral, ya que, además de ser nominada a estos premios, también ha ganado los principales premios de cine de la temporada: Globo de Oro, BAFTA, Critics Choice y SAG.

Asimismo, diversos medios han reconocido que, de perder, esta actriz podría ser una gran sorpresa histórica.

Oscar a mejor actor 2026

De acuerdo a la IA, quien podría ganar a mejor actor es Michael B. Jordan por su interpretación en la elogiada película: “Sinners”.

Según el argumento, es su destacada actuación en el filme la que se ha convertido en la favorita de la crítica y los fanáticos. Cabe destacar que se trata de un reto, pues en la película interpreto a dos hermanos gemelos, demostrando que pudo cubrir dos personalidades de personajes en el rodaje, así colocándolo como un competidor fuerte para ganar la estatuilla dorada.

Oscar a mejor director 2026

De acuerdo a la IA, quien podría ser el ganador en la gran noche es Paul Thomas Anderson — “One Battle After Another”.

Su respuesta se debe a que muchos expertos en cine opinan que por fin podría ser su primer Oscar como director, ya que la película destaca en la dirección y ambición técnica.

Oscar a mejor película 2026

Y como broche de oro para finalizar, te revelamos cuál es la predicción de la IA a mejor película para los Oscar 2026: Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

Según la IA, tiene mucho apoyo de la industria y grandes posibilidades de ganar, ya que su ambición técnica, así como ser de las favoritas del público, la coloca entre las principales con probabilidades de ganar el gran premio de la noche de este 15 de marzo de 2026.

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