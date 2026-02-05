Este jueves 5 de febrero Netflix tiene dos lanzamientos para hoy, son dos series de diferentes géneros que sin duda captarán la atención de muchos de los suscriptores e incluso algunos quizá ya esperaban la cuarta temporada de una de éstas.

Disfruta de la que elijas después de tus actividades cotidianas, prepara tus snacks y diviértete un momento en la comodidad de tu hogar.

El abogado del Lincoln: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

El abogado del Lincoln: Temporada 4

Es una serie de misterio, drama y thriller que estrena su cuarta temporada en Netflix. Basada en la popular serie de novelas de Michael Connelly, es una adaptación del sexto libro de la colección: La ley de la inocencia. Mickey Haller y su equipo trabajan sin descanso en el caso más difícil de su historia: Probar la inocencia de Haller en el asesinato de un ex cliente, Sam Scales. Para limpiar su nombre, deberán desentrañar el engaño definitivo de Sam, lo que los obligará a vérselas cara a cara con una implacable fiscal, el FBI y los propios fantasmas del pasado del letrado.

Las Leonas. ESPECIAL/NETFLIX.

Las Leonas

Es una serie francesa de comedia y drama que ya está disponible en Netflix. Cinco mujeres unen fuerzas para solucionar sus problemas económicos y roban un banco disfrazadas de hombres. Una dosis de adrenalina y 36,280 euros después, las ladronas primerizas se ven obligadas a empezar de nuevo y pronto tienen tras de ellas a políticos, criminales y policías, que no tienen idea de que la banda que tanto buscan está conformada por un grupo de mujeres comunes y corrientes.

