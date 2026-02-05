La tendencia de asistir al cine bajo un código de vestimenta específico, ha dejado de ser una actividad exclusiva de los clubes de fans, para convertirse en un fenómeno cultural masivo.

Esta práctica, que alcanzó su punto álgido con el estreno de Barbie (2023) y la marea de color rosa que inundó los complejos cinematográficos, ahora encuentra una nueva embajadora en Anne Hathaway.

Ante el inminente estreno de la secuela de El Diablo Viste a la Moda, la actriz ha lanzado un desafío de estilo que busca elevar la experiencia cinematográfica a un nivel de alta costura.

Anne Hathaway invita al público a ir al cine con vestimenta temática

En una entrevista concedida a la revista especializada Vogue, Hathaway (quien interpreta a Andy Sachs) expresó su entusiasmo por ver la respuesta estética del público.

"Espero que todo el mundo se arregle y vaya al cine" , señaló la actriz. Al recordar el impacto social del "Barbiecore", añadió que espera que la gente recuerde lo divertido que fue vestirse de rosa intenso e ir a ver la película de Greta Gerwig. "Espero que todos se pongan su outfit favorito aprobado por Miranda Priestly y simplemente se la pasen increíble", puntualizó la ganadora del Oscar.

Puedes ver el tráiler aquí:

Te puede interesar: Miranda Priestly pierde la memoria, la teoría que circula sobre El diablo viste a la moda 2

Un homenaje a la estética original

De acuerdo con reportes de Womens Wear Daily (WWD), la estética de esta secuela no solo rinde homenaje a la cinta original, sino que adapta el concepto del "power dressing" a la era contemporánea.

La diseñadora de vestuariom Molly Rogersm recibió peticiones directas de Meryl Streep para definir la nueva era de Miranda Priestly (personaje inspirado originalmente en la figura de Anna Wintour). Según Rogers, la editora en jefe de Runway exige siluetas que proyecten una autoridad absoluta pero renovada.

A través de registros visuales obtenidos durante el rodaje, es posible observar que Priestly luce conjuntos de “business woman” que integran piezas sastre en tonos neutros, faldas de lápiz y gabardinas extralargas.

Según la publicación especializada Business of Fashion, este vestuario funciona como una "armadura moderna" que refleja los cambios de poder en las industrias creativas actuales, donde la sobriedad y el lujo silencioso dominan las tendencias globales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL