Gerardo Taracena: Revelan la verdadera causa de fallecimiento del actor

La causa del fallecimiento del actor Gerardo Taracena ya fue esclarecida. El intérprete, reconocido por su participación en producciones internacionales como Apocalypto, de Mel Gibson, así como en la serie Narcos de Netflix y en cintas del cine mexicano como ¿Qué culpa tiene el niño? y Mentada de madre, murió de forma repentina.

La noticia de su deceso fue confirmada el 31 de enero por el director Beto Gómez y por Marco Treviño, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de declaraciones realizadas al medio EL Universal. Posteriormente, la ANDA emitió un mensaje oficial para expresar sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad artística.

Durante el funeral, llevado a cabo en la Ciudad de México, el actor Enrique Cuevas, amigo cercano de Taracena, ofreció detalles sobre lo ocurrido en una entrevista para el canal de YouTube De la rosa TV. En ese espacio, explicó que el fallecimiento se dio de manera inesperada mientras el actor se encontraba en la casa de la madre de su hija.

Cuevas añadió que el médico legista determinó que la causa de muerte fue un infarto de miocardio. Señaló además que Gerardo Taracena padecía hipertensión, aunque precisó que se encontraba bajo tratamiento médico.

En la misma entrevista, Cuevas destacó la calidad humana del actor: “Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, expresó.

La partida de Gerardo Taracena generó múltiples muestras de afecto y reconocimiento dentro del medio artístico, donde fue valorado tanto por su trayectoria profesional como por su trato cercano y respetuoso.

Quién era Gerardo Taracena

Gerardo Taracena fue un actor mexicano de cine, teatro y televisión, reconocido por su versatilidad y por participar tanto en producciones nacionales como internacionales a lo largo de varias décadas.

Además del cine, Gerardo Taracena tuvo una participación constante en teatro, medio en el que fue valorado por su disciplina y compromiso actoral. También trabajó en televisión, sumando proyectos que reforzaron su experiencia como intérprete.

En el ámbito internacional, su nombre cobró mayor proyección tras participar en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, cinta en la que formó parte del elenco principal. Además, apareció en la serie Narcos, de Netflix, lo que consolidó su presencia en producciones de alcance global.

