Premios Lo Nuestro 2026: Horario y dónde ver en vivo

Una de las noches más importantes para la música latina está de regreso con una edición especial, la cual contará con la participación de algunos de los artistas más relevantes del momento. Premios Lo Nuestro 2026 es hoy y, a continuación, te compartimos todos los detalles necesarios para que puedas seguir la transmisión en vivo.

Este jueves 19 de febrero se llevará a cabo la alfombra y gala de la 38ª edición de los Premios Lo Nuestro, cuyos galardones reconocen a las mejores figuras de los géneros más emblemáticos de la cultura latina, como el urbano, el regional mexicano, el pop y el tropical.

Te puede interesar: Disney y Pixar presentan el primer avance de Toy Story 5; conoce la fecha de estreno

A lo largo de los años, este evento se ha posicionado como uno de los más importantes en América Latina y en Estados Unidos, ya que la ceremonia suele celebrarse en Miami, Florida. Este año, el Kaseya Center ha sido elegido como sede oficial de la premiación.

Además de la música, Premios Lo Nuestro es un espacio en el que las celebridades, la moda, las tendencias y el entretenimiento se combinan para ofrecer una noche maravillosa y única , en la que los fanáticos tienen la oportunidad de ver a varios de sus artistas favoritos reunidos en un mismo lugar.

Entre los nombres más comentados se encuentra Carín León, quien se posiciona como uno de los líderes del evento con 10 nominaciones en varias categorías. A él se suma también el grupo Fuerza Regida, quienes también acumulan posibilidades de llevarse el premio a casa.

Durante la premiación también podremos ver a Romeo Santos, Juanes, Marc Anthony, María Becerra, Thalía, Cristian Castro y más.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo los Premios Lo Nuestro?

De acuerdo con Univisión, cadena encargada del evento, l a transmisión en vivo de la ceremonia arrancará a las 19:00 horas en México , aunque contenidos previos, como la alfombra roja y algunas entrevistas, comenzarán poco antes de la hora indicada.

También puedes leer: Cinépolis se luce con su primera Venta Nocturna en Vivo

La transmisión en vivo se puede seguir a través del sitio web oficial de Univisión, que puedes encontrar en el siguiente enlace : https://www.univision.com/shows/premio-lo-nuestro.

Asimismo, la velada se podrá ver en televisión abierta por Canal 5 o en el canal oficial de Univisión en YouTube.

Premios Lo Nuestro 2026 promete una noche llena de música, glamour y emociones, reuniendo a los artistas más destacados de la música latina. Los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de sus intérpretes favoritos y celebrar los éxitos más relevantes del último año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP