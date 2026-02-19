Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 20 al 22 de febrero

Este fin de semana, del 20 al 22 de febrero, llegan las esperadas predicciones de Mhoni Vidente, quien comparte los mensajes que las cartas y los astros tienen preparados para cada signo del zodiaco.

La vidente revela cuáles serán los mejores días, los números de la suerte, los colores que atraerán abundancia y las advertencias que no deben pasarse por alto.

Amor, dinero, trabajo y salud se mueven con fuerza durante estos días, por lo que será clave aprovechar las energías disponibles y tomar decisiones con claridad.



Aries

Aries tendrá su mejor día el 21 de febrero. Se aproxima un fin de semana clave para organizar trámites legales, pagos de impuestos o documentación relacionada con el extranjero. Es un periodo favorable para ordenar asuntos financieros y comenzar a construir mayor estabilidad económica.

En el trabajo se vislumbran cambios, juntas importantes y una invitación social que conviene aceptar. También es momento de pagar deudas y vender aquello que ya no se utiliza para reinvertir con inteligencia.

En el amor se marca la llegada de una nueva oportunidad sentimental, especialmente con alguien de signo Leo o Capricornio. Sin embargo, se aconseja prudencia y discreción, evitando confiar de inmediato.

Números mágicos: 09, 33 y 47.

Colores de la suerte: rojo y naranja.

Además, se advierte sobre chismes provenientes de alguien de Escorpión o Acuario. Conviene mantenerse al margen y proteger la energía personal.

Tauro

Tauro tendrá como mejor día el 19 de febrero. Será una etapa de intenso trabajo y juntas laborales, pero con resultados positivos a corto plazo.

La prioridad será sanar la economía: pagar deudas, eliminar gastos innecesarios y ahorrar. Es momento de revisar inversiones y pensar en negocios alternos que generen ingresos extra, especialmente en áreas como ingeniería, ventas o comercio.

En salud, deben cuidarse problemas relacionados con gastritis, acidez y presión alta. Reducir el picante, alcohol y estrés será fundamental.

En el amor, se aproxima una etapa de pasión, pero también reaparece una persona del pasado generando chismes. Es importante no dejarse manipular emocionalmente.

Números mágicos: 01, 17 y 29.

Colores de la suerte: amarillo y azul.

Se recomienda arreglar espacios del hogar para renovar energías y fortalecer la estabilidad.

Géminis

El mejor día para Géminis será el 20 de febrero. Este signo deberá blindarse contra energías negativas, especialmente en ambientes laborales y familiares.

Se aconseja no compartir planes ni proyectos, pues podrían atraer envidias. Es un periodo ideal para organizar el hogar, concluir pendientes y planear un viaje próximo.

Habrá fiestas o reuniones sociales; conviene moderarse y evitar excesos.

Números mágicos: 07, 13 y 51.

Colores de la suerte: amarillo y rojo.

También se marca progreso económico si emprende algo relacionado con mascotas, enseñanza o comercio.

Cáncer

El 22 de febrero será el mejor día para Cáncer. Se vislumbra una etapa de abundancia y crecimiento personal.

Es momento de repetir afirmaciones positivas y trabajar la mentalidad de éxito. Se recomienda estudiar o capacitarse en áreas como arte, diseño, marketing o relaciones públicas.

Se advierte no cargar con problemas ajenos ni involucrarse en chismes.

Números mágicos: 22, 27 y 31.

Colores de la suerte: blanco y azul.

En el amor, podrían surgir nuevas oportunidades con Piscis, Aries o Libra. Sin embargo, se recuerda que el amor también tiene ciclos y no debe forzarse lo que ya terminó.

Leo

Leo tendrá como mejor día el 19 de febrero. Es una etapa de renovación, pero también de reflexión sobre errores pasados.

En salud, deben vigilar la retención de líquidos y cuidar la alimentación. Caminar y consumir bebidas diuréticas naturales será beneficioso.

En lo laboral, se anuncian cambios positivos y acercamiento con personas influyentes o extranjeras. También se recomienda tomarse vacaciones para recargar energía.

Números mágicos: 11, 12 y 38.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

El arcángel protector será Miguel, brindando protección contra envidias y energías negativas.

Virgo

Virgo tendrá su mejor día el 21 de febrero. Es una etapa favorable para trámites legales, compra de propiedades y expansión de negocios.

Se percibe una fase de enamoramiento y armonía sentimental. Virgo es compatible en este periodo con Aries, Tauro y Capricornio.

Se recomienda invertir inteligentemente, no prestar dinero y evitar gastos innecesarios. El dinero llegará, pero debe administrarse con prudencia.

En salud, el punto débil será la migraña y el estrés, por lo que conviene relajarse y evitar sobrecargas mentales.

El arcángel Rafael será su guía, ayudando en temas de salud y protección espiritual.

Números mágicos: 10, 37 y 44.

Colores de la suerte: amarillo y verde.

Libra

Libra atraviesa un fin de semana lleno de alegría y buena vibra. Las energías finalmente se acomodan a tu favor: lo que tenía que llegar llegó, lo que debía aclararse se aclaró y aquello que dolía ya cumplió su función. Es un momento de estabilidad emocional y mental.

En el trabajo se vislumbran reuniones importantes y posibles cambios de puesto. Incluso podría surgir una oportunidad con una empresa extranjera. Di que sí. En temas de salud, atiende especialmente dientes y garganta; una visita al dentista no estaría de más.

Las cartas indican viaje próximo, trámites legales favorables y crecimiento laboral. El arcángel que te guía es Uriel, asociado con prosperidad y estabilidad económica. Rodéate de plantas, ordena tu casa y fortalece tu equilibrio interior.

Tu mejor día será el 22 de febrero.

Números mágicos: 14, 18 y 26.

Colores: blanco y verde.

Escorpión

Escorpión se encuentra en un momento de renovación personal. La clave ahora es dejar de involucrarte en problemas ajenos. No tienes que resolver la vida de todos. Cuando cargas responsabilidades que no te corresponden, tu cuerpo lo resiente, especialmente la espalda y la columna.

Este fin de semana estarás arreglando tu casa, reorganizando espacios y buscando mayor comodidad. Disfrutas vivir bien y eso eleva tu energía. Profesionalmente, podrías destacar en áreas como derecho, política, tecnología o inteligencia artificial.

Tu mejor día será el 23 de febrero, cuando podría llegar una propuesta laboral o aumento de sueldo. Levanta la mano y pide lo que mereces.

En el amor, vuelves a creer. Después de decepciones, ahora se abren puertas más favorables. La pasión se reactiva y la suerte económica también mejora.

Tres deseos podrán cumplirse si enciendes una vela blanca el 21 de febrero y pides con fe. El arcángel Metatrón te brinda estabilidad y protección. Es momento de sanar mente y corazón.

Números mágicos: 04, 05 y 20.

Colores: azul y blanco.

Sagitario

Sagitario atraviesa un periodo de reflexión. Cuando las cosas no salen como esperabas en el amor o el trabajo, tiendes a frustrarte. Ahora debes analizar con honestidad qué realmente quieres y qué necesitas cambiar.

No hagas transformaciones impulsivas; ajusta poco a poco. Este fin de semana será ideal para ordenar tu casa, tu clóset y tus ideas. También podrían invitarte a viajar; acepta, necesitas mover energías.

Se favorecen negocios, trámites de pasaporte o visa y nuevas oportunidades comerciales. No te dejes presionar por decisiones sentimentales. Ve a tu ritmo.

La carta de la Rueda de la Fortuna indica que es tiempo de avanzar y dejar el pasado atrás. El arcángel Gabriel te acompaña para otorgarte estabilidad y claridad. Cuida el sistema digestivo y mantén una alimentación más ligera.

Tu mejor día será el 20 de febrero.

Números mágicos: 06, 19 y 25.

Colores: rojo y amarillo.

Capricornio

Capricornio necesita soltar el control. No puedes dirigir el destino ni la vida de los demás. Fluir será tu mayor aprendizaje en esta etapa.

Vienen viajes, estabilidad económica y crecimiento profesional. Sin embargo, evita enamorarte de personas complicadas solo por el reto. Busca relaciones que te aporten tranquilidad.

Prende una vela blanca ese día, agradece y mantén actitud positiva. Arregla documentos pendientes: escuela, migración, pensiones o trámites legales.

Recibirás noticias familiares importantes y brindarás apoyo. No compartas tus planes con cualquiera; deja que otros especulen, pero no confirmes nada.

El arcángel Uriel te protege en temas económicos y conexiones con personas influyentes. Practica la gratitud diariamente.

Tu mejor día será el 21 de febrero.

Números mágicos: 03, 16 y 20.

Colores: blanco y rojo.

Acuario

Acuario está destinado a brillar en 2026. Es tu año de estabilidad, amor propio y éxito económico. Pero primero debes enamorarte de ti mismo y dejar atrás relaciones que no aportaron nada.

Recibirás un regalo inesperado y posibles invitaciones a eventos sociales. Disfruta, pero también aprende a decir que no cuando algo no te convence.

Cuida tu sistema digestivo. Mejora tu alimentación y realiza limpieza física y energética. Se favorecen estudios en ventas, comunicación, arte o política.

Las cartas hablan de casa propia, cambios radicales y oportunidades en negocios relacionados con vehículos. También se activa fuertemente la pasión.

El arcángel Rafael te brinda salud, estabilidad y claridad mental.

Tu mejor día será el 19 de febrero.

Números mágicos: 08, 27 y 43.

Colores: verde y azul intenso.

Piscis

Piscis está de cumpleaños y las energías cósmicas se alinean a su favor. Es momento de creértela. Eres un signo intuitivo, generoso y espiritual, pero ahora debes pensar más en ti.

Disfruta el presente. Invierte en experiencias, viajes o algo que realmente te haga feliz. Cambia lo que ya no sirve y reorganiza tu vida.

En salud, cuida temas hormonales y de estrés. Atiende cualquier síntoma a tiempo.

Las cartas indican pareja estable, posibles compromisos y armonía emocional. Tus signos compatibles serán Cáncer, Virgo y Escorpión.

El arcángel Metatrón te protege y anuncia que un milagro esperado puede cumplirse pronto. Este nuevo ciclo trae equilibrio perfecto si decides asumirlo con madurez y amor propio.

Tu mejor día será el 22 de febrero.

Números mágicos: 23, 31 y 36.

Colores: verde fuerte y amarillo.

Con información de Mhoni Vidente

MF