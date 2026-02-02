Las búsquedas en línea del término "Bad Bunny Ice" se dispararon tras el discurso de aceptación del cantante puertorriqueño como Mejor Álbum de Música Urbana en los Premios Grammy, en el que criticó la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

"Antes de agradecer a Dios, diré una cosa: ¡Fuera ICE!", dijo Bad Bunny, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas.

Google Trends informa que el término "Bad Bunny Ice" experimentó un aumento repentino en las búsquedas en Estados Unidos (+1400%) , mientras que la consulta "Bad Bunny Grammy" también registró un aumento.

La herramienta de Google para analizar las tendencias de búsqueda registró picos similares en Puerto Rico y otros países latinoamericanos como México.

Estos son los países de donde provienen muchos inmigrantes, a quienes Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del músico) dirigió su conmovedor llamamiento, tanto en inglés como en español para que "luchen, pero no sucumban al odio". También se ha registrado un aumento de las búsquedas en Europa.

¿Qué dijo Bad Bunny en los Premios Grammy 2026?

Durante la edición número 68 de los Premios Grammy, “El conejo malo” ganó "Mejor Álbum de Música Urbana" y "Mejor Álbum del Año" por Debí Tirar Más Fotos , su disco más reciente en el que abraza la cultura puertorriqueña y latinoamericana.

Luego de que Harry Styles anunciara que el premio a “Mejor Álbum del Año” lo ganó Bad Bunny, el cantante se tomó unos segundos para asimilar el momento histórico del que estaba siendo parte, pues la última vez que un latino ganó este galardón fue en el año 1999, con Supernatural de Carlos Santana, guitarrista mexicano. Sin embargo, Debí Tirar Más Fotos es el primer álbum en español en ganar este reconocimiento.

Al momento de recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny no se quedó callado ante las políticas migratorias actuales en Estados Unidos.

“Antes de agradecer a Dios, diré una cosa: ¡Fuera ICE!”, comenzó. “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos” .

Posteriormente, instó a los inmigrantes a no responder con odio ante el odio: “El odio se vuelve poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Por su parte, al recibir el máximo galardón de la noche, Mejor Álbum del Año, dijo lo siguiente:

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aún así han tenido que seguir adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes”.

