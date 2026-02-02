Revelan segundo tráiler de la película biográfica de Michael Jackson

Este lunes 2 de febrero Universal Pictures lanzó el segundo tráiler de "Michael", la biopic oficial de "el Rey del pop", en el que se buscará retratar de manera fiel la evolución de Michael Jackson, desde sus inicios en The Jackson 5 hasta su consagración como solista con el álbum "Thriller". A continuación el clip y algunos aspectos clave de este músico determinante en la historia del arte.

"Bad World Tour"

El avance abre con imágenes del "Bad World Tour", una de las giras más exitosas de la historia, que rompió récords al recaudar más de 125 millones de dólares y reunir a más de 4.4 millones de asistentes alrededor del mundo.

En estas escenas aparece Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, aparece caracterizado con el icónico atuendo rebelde de Michael: chamarra de cuero con hebillas y botas, reflejando al artista experimentado y desafiante.

La infancia del Rey del Pop

La biopic también abordará la infancia de Michael y el papel de su padre, Joe Jackson, quien es retratado como la figura estricta que impulsó a sus hijos a formar The Jackson 5 y los condujo al éxito musical.

Por primera vez se muestra Gary, Indiana, el lugar donde nació Michael junto a sus hermanos Rebbie, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya, Marlon, Randy y Janet Jackson, así como su histórico debut televisivo en The Ed Sullivan Show en 1969.

La cercanía con Quincy Jones

El tráiler destaca la relación profesional y personal entre Michael Jackson y el productor Quincy Jones, interpretado en la cinta por Kendrick Sampson. Lejos de tratarse de un golpe de suerte, la película subraya cómo esta alianza fue clave para el éxito del artista en sus primeros pasos.

Juntos crearon álbumes fundamentales como "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) y "Bad" (1987). Quincy Jones es reconocido no solo por romper barreras raciales en la industria musical, sino también por haber reunido a 40 estrellas para grabar el emblemático tema "We Are the World" en 1985.

El accidente con Pepsi

Uno de los episodios más duros en la vida del intérprete de "Beat It" ocurrió en 1984, cuando sufrió graves quemaduras en el cuero cabelludo durante la grabación de un comercial de Pepsi. El tráiler muestra brevemente el momento en el que Michael es trasladado en ambulancia, un hecho que marcaría su vida para siempre.

Tras el accidente, el cantante comenzó a consumir fuertes analgésicos y sedantes, lo que más tarde derivaría en una adicción que afectó seriamente su salud.

Bubbles, su inseparable compañero

Otra escena revela la presencia de Bubbles, el famoso chimpancé que acompañó a Michael Jackson durante años y vivió con él una vida de lujos. La película mostrará el vínculo especial que se formó entre ambos y cómo Bubbles se convirtió en una figura constante en la vida pública del artista.

La película "Michael" llegará a los cines el 23 de abril y es producida por Graham King, responsable de "Bohemian Rhapsody" (2018), la exitosa biopic sobre Freddie Mercury y la banda Queen que obtuvo más de 900 millones de dólares en taquilla.

Tráiler

