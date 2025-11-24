Posponen concierto de Junior H por el América vs Monterrey

Pese a que Junior H había agotado las localidades para presentarse en la Plaza de Toros México el próximo sábado 29 de noviembre, el concierto ha sido pospuesto por instrucción del gobierno de la Ciudad de México.

La razón es porque el horario y fecha coinciden con el partido de fútbol entre América y Monterrey en el estadio vecino, lo que generó preocupación por dos eventos de gran magnitud en la misma zona. La situación fue anunciada hasta el día de hoy porque apenas hace unas horas la Liga MX reveló las fechas y horarios en que se disputarán los partidos de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025.

El partido en cuestión está agendado para el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas. Mientras que el concierto había sido anunciado para ese mismo día unas horas después.

Ante la decisión del gobierno, Music Vibe, la empresa organizadora, anunció que la nueva fecha será el próximo lunes 15 de diciembre.

Para compensar a los fanáticos, se habilitaron localidades adicionales, ya que originalmente el concierto estaba agotado.

Sin embargo, algunos seguidores mostraron su descontento en redes sociales porque la nueva fecha no les conviene y están pidiendo información para reembolsos.

"Aunado a esto, se habilitaron 500 nuevas localidades para el público que no logró adquirir boletos previamente. Nos vemos pronto Sad Boyz y Sad Girlz".

