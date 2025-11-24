Ahora le tocó a Miss Palestina su ronda en el cajón de quejas de Miss Universo 2025. A través de una publicación en Instagram, Nadeen Ayoub mostró su inconformidad con respecto a un suceso acontecido con la votación a través de la aplicación de Miss Universo. De acuerdo con las pruebas mostradas, Miss Palestina pasó de ser la líder de la categoría "Persona Más Bella" con una ventaja de poco más de 5 mil votos que fueron remontados en tan solo dos minutos.

A la competidora Palestina también le pareció extraño que esta votación continuara abierta pese a que la corona de Miss Universo ya había sido entregada a Fátima Bosch, en una decisión que tampoco pudo escaparse de la polémica.

De acuerdo con las pruebas mostradas por Ayoub, se puede ver como, faltando 42 minutos para que cerrara la votación, Miss Palestina lideraba la tabla con 182 mil 387 votos frente a su perseguidora más cercana, Naisae Yona de Tanzania con 177 mil 328 votos contabilizados. Sin embargo, cuando el contador marcaba que restaban 40 minutos y 14 segundos, el tablero mostraba que Miss Tanzania ya tenía 193 mil 338 votos.

Esto fue lo que dijo Miss Palestina en su perfil de Instagram

"Hola a todos, quisiera hablar de algo muy muy importante. Soy una persona que busca que se haga justicia en todo momento. Yo defiendo lo que es justo y voy a alzar la voz cuando crea que algo está mal. Recientemente yo estaba liderando la tabla de votaciones en la categoría de la 'Persona Más Bella" a través de la aplicación de Miss Universo. Esta votación pública era la única categoría que no cerró, por la que aún no entregaron premio a nadie, a pesar de que el resto de categorías de votación ya estaban cerradas y la competición de Miss Universo había terminado. Yo estaba liderando la votación por una buena distancia a poco más de media hora de que la votación cerrara y en tan solo dos minutos, la otra contendiente se fue arriba con más de veinte mil votos, lo cual es imposible de hacer a menos de que exista más de una persona votando y eso no es muy realista a menos que se haga de manera interna. Y encuentro en ello una injusticia. Fue una injusticia desde el hecho de que no se cerró la categoría a pesar de que la competencia oficial había terminado".

“Ahora la votación ya se cerró, pero realmente tenía que decir algo. Debía levantar la voz por mi persona, justo como lo he hecho por otras. Como una mujer palestina, voy a defender lo que considero justo. Voy a señalar lo que vea equivocado sea para mí o para otros. Y esto realmente no se siente correcto”.

“También quiero dejar algo muy claro: esto no se trata del premio. Yo recibí el más grande galardón, la corona más grande, el mayor honor al ser elegida Miss Palestina, lo que me permitió ser la voz de mi pueblo, que quiere ver justicia y que quiere ver belleza y cultura, y todos aquellos valores que representé en el escenario internacional. Y con ello pienso que soy una ganadora. Pero cuando algo no parece ser justo, entonces es tiempo de levantar la voz”.

