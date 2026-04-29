Ayer, la ciudad de Guadalajara se vistió de fiesta tras anunciarse que el mítico Estadio 3 de Marzo —situado en avenida Patria 1201, en la colonia Lomas del Valle— pasará por un proceso de transformación que lo llevará a ser renombrado como Coliseo GNP, esto bajo la tutela de GNP Seguros y Ocesa. Aunque todo cambio de aire siempre es bienvenido, ¿por qué solía conocérsele como Estadio 3 de Marzo?

Hablar del Estadio 3 de Marzo es pensar en algo mucho más que una cancha de futbol en Zapopan. Su nombre no es fortuito, pues este rinde homenaje a una fecha clave para la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), institución con la que tiene un fuerte lazo desde sus orígenes.

Cada 3 de marzo se conmemora la fundación de esta casa de estudios, creada en 1935. Por ello, cuando se buscó nombrar al estadio que sería sede de los Tecos de la UAG —también conocidos como Estudiantes en etapas más recientes—, se decidió adoptar esa fecha como un símbolo permanente de identidad universitaria.

La historia del inmueble está ligada a la figura de José Antonio Leaño Álvarez del Castillo, quien impulsó tanto el crecimiento de la universidad como el desarrollo del equipo de futbol. En realidad, su familia tuvo presencia directa en la cancha, como en el caso de Juan Carlos Leaño.

Esta fue la historia del Estadio 3 de Marzo

El proyecto deportivo comenzó desde abajo, con los Tecos abriéndose paso desde divisiones inferiores hasta alcanzar la Primera División en 1975. Dicho ascenso consolidó la importancia del estadio como escenario del futbol profesional al interior del estado de Jalisco.

El estadio tuvo inicios modestos. Su construcción comenzó en 1971 con una capacidad mucho menor, pensada para apenas 3 mil aficionados. Con el paso del tiempo, su crecimiento reflejó la expansión del club y de la propia universidad.

El Estadio 3 de Marzo fue testigo de partidos memorables y de eventos de talla internacional. Se trató de una de las primeras sedes del Copa Mundial de la FIFA México 1986, donde se disputaron encuentros de gran relevancia. Además, ha albergado finales de la Liga MX y competencias como el Preolímpico de Concacaf 2004.

Más allá del deporte, el recinto se transformó en un espacio multifuncional que ha recibido a grandes figuras de la música y el entretenimiento como Shakira, Metallica y Coldplay, entre muchos otros.

Aunque el origen de su nombre fue meramente conmemorativo, el viejo Estadio 3 de Marzo encapsula décadas de historia, junto a una fuerte pasión deportiva. Hoy por hoy, el cambio de su nombre responde a la empresa que lo adquirió para renovarlo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

