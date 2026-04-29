Aquellos que disfrutan el cine mexicano en cualquiera de sus géneros, la película El diablo fuma (y guarda las cabezas quemadas de los cerillos en la misma caja) es la opción para ver en la pantalla grande de su sala favorita.

El diablo fuma (y guarda las cabezas quemadas de los cerillos en la misma caja). ESPECIAL/MANDARINA CINE.

La trama se desarrolla a mediados de los años 90’s en México. Tras la repentina desaparición de sus padres, cinco hermanos quedan a cargo de su abuela, una mujer con esquizofrenia que desconfía de todos y teme que el mal se apodere de su hogar.

Los chicos mimetizan sus miedos con los de su abuela y disuelven las barreras entre lo real y lo imaginario para intentar permanecer juntos.

El diablo fuma (y guarda las cabezas quemadas de los cerillos en la misma caja). ESPECIAL/MANDARINA CINE.

Mientras luchan por sobrevivir en su casa destartalada, la línea entre realidad e imaginación comienza a difuminarse.

El cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio debuta con este primer largometraje, por el cual obtuvo el Premio a la Mejor Ópera Prima en el 75° Festival de Cine de Berlín. Además es una producción realizada con apoyo jalisciense, que también obtuvo el galardón al Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El diablo fuma (y guarda las cabezas quemadas de los cerillos en la misma caja)

De Ernesto Martínez Bucio.

Con Mariapau Bravo Aviña, Rafael Nieto Martínez, Regina Alejandra, Donovan Said Martínez, Laura Uribe Rojas, Carmen Ramos, Gamboa Bernardo, Micaela Gramajo.

México, 2025.

XM