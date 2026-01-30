¿Por qué Pedro Torres rompió su amistad con Luis Miguel?

Durante la mañana de este viernes 30 de enero, a través de redes sociales, se dio a conocer el fallecimiento de Pedro Torres de 72 años. En 2024, el reconocido productor mexicano fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, y desde entonces permaneció con un bajo perfil, con pocas apariciones en los medios de comunicación.

Hace algunos años, Torres reveló que su amistad con Luis Miguel había terminado, y muchos se preguntan si es que lograron reconciliarse antes del fallecimiento del productor.

¿Por qué Pedro Torres y Luis Miguel se distanciaron?

En 2018 Pedro Torres compartió que la amistad que mantenía con “El Sol de México” desde los 80's ya no existía, a través una entrevista ante varios medios de comunicación.

Según lo que relató, Luis Miguel se molestó con él, debido a que el productor se encontraba trabajando en una bioserie del cantante sin su autorización.

Posteriormente, el cantante de “La Incondicional” lo habría buscado para darle a conocer que había autorizado su serie biográfica en Netflix. Torres sostuvo que Luis Miguel recibió una propuesta mucho más jugosa y por eso dio el permiso a la plataforma, sin embargo, declaró que él deseaba producir la bioserie para retratar lo que los fanáticos querían conocer sobre el intérprete.

“Es inexistente ahorita (la amistad), Micky fue muy concreto. Él me dijo: ‘Pedro yo estoy haciendo mi serie. Me gustaría que no se hiciera otra serie’. Yo le dije oye yo te ofrecí hacer la serie, Univisión la va a hacer, yo la voy a hacer con mucho respeto, contando lo que la fanáticada quiere, con lo mucho que yo te admiro que te conozco, va a ser una serie mucho muy digna, muy bien producida…”, relató a los medios.

Finalmente, el productor mencionó que esperaba que el enojo de Luis Miguel no durara mucho, ya que le tenía un gran cariño desde hace décadas: “Espero que no muera esa amistad. Es un paréntesis nada más, nos conocemos desde julio del 87 hasta hace poquito que nos vimos”.

