Bad Bunny: La estrella pop más grande de 2025 según Billboard

Billboard ha nombrado a Band Bunny como la estrella pop que marcó el 2025, tras lograr año lleno de éxitos en su carrera, pero no se queda ahí, sino que inicia este 2026 con más, pues él será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl y tendrá una actuación en los Grammy. Consolidándose una vez más como uno de los artistas más influyentes de su generación.

El cantante llegó a superar en la lista a figuras como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar. Billboard también destacó su trayectoria: desde el fenómeno "Un Verano Sin Ti", que encabezó el Billboard 200, hasta sus temas más recientes como "Pitorro de Coco", que marcan una nueva etapa en su carrera.

Su último álbum, "Debí Tirar Más Fotos", resaltó la identidad y cultura puertorriqueña, debutó en el número 2 y luego alcanzó nuevamente el primer lugar del Billboard 200, además de incluirse en las listas de los 50 mejores álbumes de 2025 y de los 25 mejores discos de música latina.

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí", con 30 shows en el Coliseo de Puerto Rico, y su participación en "Happy Gilmore 2" también reforzaron su influencia cultural. Sus espectáculos destacaron por la puesta en escena, el vestuario y los guiños a la isla.

Además, Bad Bunny será el primer solista en español en actuar en el Super Bowl, evento que se celebrará el 8 de febrero, y cuya decisión generó críticas del expresidente Donald Trump, sin afectar los planes del artista.

Su gira mundial "Debí Tirar Más Fotos", que incluyó América Latina, Australia y Europa, registró sold outs y contó con presentaciones de artistas invitados como Karol G y Becky G, logrando su lugar como uno de los artistas más influyentes del momento. Además de que este tour recaudó casi 100 millones de dólares el mes pasado.

KR