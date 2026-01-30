Qué es la Dextrocardia, enfermedad que tenía Catherine OHara

La industria del entretenimiento está de luto luego de que este viernes 30 de enero por la mañana se anunciara el fallecimiento de la actriz canadoestadounidense Catherine O’Hara a sus 71 años, tras una breve enfermedad.

Catherine fue reconocida por su papel en las películas navideñas “Mi pobre angelito” (Home Alone) y su secuela, como la madre de Kevin, por sus participaciones en “Schitt’s Creek” como Moira Rose, papel con el que ganaría reconocimiento y un Globo de Oro, y en "Beetlejuice" de 1988.

La actriz sufría de una afección conocida como Dextrocardia con situs inversusque la mantuvo con tratamientos.

¿Qué es la Dextrocardia?

La dextrocardia es una rara condición congénita en la que el corazón se ubica en el lado derecho del tórax en el lugar del izquierdo, Generalmente, el corazón funciona normalmente a pesar de su posición inusual.

Mientras que el término Situs Inversus, quiere decir que todos los órganos abdominales y torácicos (hígado, estómago y otros) están en posiciones opuestas a lo normal, como una imagen en espejo del cuerpo.

Las causas de esta condición son por anomalías presentes en el desarrollo embrionario, las cuales a menudo son genéticas. En cuanto a los síntomas, frecuentemente es asintomática, ya que se descubre por casualidad a través de una radiografía.

Sociedad Española de Imagen Cardíaca

Si bien no causa problemas, pues muchas de las personas que tienen esta afección viven vidas normales, el pronóstico depende de si hay malformaciones cardíacas asociadas, que pueda derivar defectos cardíacos o problemas en los cilios, como el síndrome de Kartagener, el cual sí necesita tratamiento. O problemas respiratorios en el caso de anomalías torácicas asociadas.

El mayor peligro es si da un diagnostico equivocado y se tienen que realizar una cirugía, el paciente puede tener molestias en algún órgano, pero este al encontrarse del lado opuesto, los médicos no especializados pueden confundirse.

Tratamiento

El tratamiento de la dextrocardia depende de la presencia de anomalías asociadas. En ciertos casos, no se requiere tratamiento específico. Sin embargo, si hay complicaciones hay dos tipos de tratamiento: médico y el quirúrgico.

Tratamiento médico

Control de arritmias: Con medicamentos antiarrítmicos o dispositivos implantables

Tratamiento de insuficiencia cardíaca: Con diuréticos, IECA o betabloqueantes

Tratamiento quirúrgico

Corrección de defectos congénitos: Cirugía para reparar defectos septales o valvulares

Trasplante cardíaco: En casos severos donde el corazón no puede funcionar adecuadamente

