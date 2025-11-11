En una ciudad donde las agendas culturales suelen marcar el pulso de la temporada, la Galería Vértice abre un espacio para la introspección con “Buscadores de sueños”, exposición individual del maestro Fernando Garrido, referente del realismo fantástico en México. La muestra se inaugura el jueves 13 de noviembre de 2025, a partir de las 19:00 horas, en el espacio ubicado en la Colonia Americana, y reúne más de dos décadas de oficio condensadas en obras recientes que dialogan con lo mítico, lo simbólico y lo espiritual.

Garrido regresa a Guadalajara después de un amplio recorrido expositivo dentro y fuera del país. Su obra ha sido presentada en galerías y museos de México, Europa y Sudamérica, y forma parte de colecciones privadas y públicas donde se valora su capacidad para construir escenas que parecen surgir de un territorio fronterizo entre la ensoñación y la memoria ancestral. En “Buscadores de sueños”, el artista reúne una veintena de piezas realizadas en óleo, técnicas mixtas sobre papel y una escultura en bronce, que condensan preocupaciones que han acompañado su trayectoria: la alquimia, el pensamiento simbólico, el conocimiento como viaje interior y la imaginación como herramienta para explorar lo invisible.

La exposición se articula alrededor de personajes que parecen provenientes de otros tiempos: sabios, caminantes, inventores y guardianes del misterio. Cada uno encarna un arquetipo, una pregunta abierta o una búsqueda que no termina. Más que escenas narrativas, las obras funcionan como umbrales. Los personajes observan, invitan, convocan.

Ese equilibrio entre técnica y sugerencia ha sido parte fundamental del lenguaje de Garrido. Su trazo se sostiene en la precisión y la disciplina, pero la construcción de sus ambientes se apoya en lo intangible: veladuras, transparencias, tonos que se desplazan entre lo cálido y lo mineral. No hay estridencias; la fuerza de las piezas proviene de la quietud que evocan. La pintura no busca explicar, sino insinuar. En palabras de la galería, cada obra es “una invitación a descubrir lo invisible en lo cotidiano”.

Además de su destreza técnica, la exposición permite observar la coherencia conceptual que ha guiado al artista durante más de cuarenta años. El interés de Garrido por lo filosófico y lo simbólico no es decoración temática: es estructura. Los personajes que habitan sus cuadros no son retratos ni figuras anecdóticas, sino manifestaciones de un pensamiento pictórico. Son figuras que encarnan la eterna búsqueda de sentido, esa pregunta que atraviesa épocas, culturas e historias: ¿Qué buscamos cuando soñamos? ¿Qué ocurre cuando la imaginación se convierte en forma? ¿Es la obra de arte una respuesta o apenas la huella de un intento?

Cabe señalar que la galería ha diseñado la inauguración como un encuentro cercano entre público y artista. La intención es generar un espacio para la conversación directa sobre procesos, motivaciones y decisiones creativas. En un momento en que el consumo cultural suele acelerarse, la propuesta de “Buscadores de sueños” apuesta por lo contrario: detenerse, mirar, sostener la mirada. La exposición busca recordar que la contemplación también es un acto de resistencia frente a la prisa cotidiana.

En este sentido, la muestra no sólo presenta obra, sino que plantea una experiencia. Las atmósferas creadas por Garrido crean un silencio que no es vacío, sino resonancia. El visitante se mueve de pieza en pieza como quien recorre habitaciones internas. La galería, al volverse espacio para el recogimiento, propone otra temporalidad: más lenta, más íntima, más abierta a la interrogación.

“Buscadores de sueños” se suma así a la línea curatorial de Galería Vértice, que en los últimos años ha apostado por mostrar trayectorias con profundidad discursiva y continuidad técnica. La presencia del maestro en este recinto funciona como una celebración de la madurez de una obra que ha mantenido un rumbo propio, alejado de tendencias pasajeras.

Dónde y cuándo

“Buscadores de sueños”, exposición de Fernando Garrido.

Sede: Galería Vértice, en Vidrio 1524, Col. Americana, Guadalajara.

Inauguración: jueves 13 de noviembre de 2025, 19:00 horas.

Acceso libre.

CT