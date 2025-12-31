La cantante Pilar Montenegro ha reaparecido en redes sociales luego una larga ausencia en la que se registraron sospechas y habladurías sobre el estado de salud de la ex de Garibaldi.

La también actriz, de 53 años, reapareció en redes sociales tras estar ausente durante en más de un año en Instagram, donde causó revuelo ahora que publicó varias fotografías en familia acompañadas de mensajes con buenos deseos.

Montenegro, intérprete de "Quítame ese hombre", es un rostro conocido en los escenarios musicales y en las telenovelas mexicanas, en 1994 debutó como actriz en "Volver a empezar", donde interpretó a una villana; su última aparición en un melodrama fue en "Qué bonito amor", en 2013.

Así luce Pilar Montenegro en 2025

Pilar Montenegro no había publicado nada en su cuenta de Instagram desde el 24 de octubre de 2024, fue en Navidad de 2025 cuando reapareció en una serie de fotos en las que aparece acompañada de familiares y amigos.

"Feliz navidad!!!! Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones…", escribió.

Después, hace unas horas, Montenegro compartió otras fotos y aseguró que estaba disfrutando de los últimos días del año con su familia, con su tía, su madre y su prima, rodeada de mucho amor.

"Disfrutando de los últimos días del año en familia, las adoro mi Tía bella, mi Mamita querida y mi primita adorada!!!! rodeada de mucho amor", se lee.

Y aunque algunos de sus seguidores agradecieron de que haya dado señales de vida y de que se encuentre bien, otros dudaron de que las fotos sean actuales, incluso le pidieron que no mintiera con esas "viejas fotografías" y que mejor hiciera un En Vivo para despejar las dudas; hace unos meses circuló en redes que supuestamente su retiro se había dado porque padece esclerosis múltiple y Ataxia, pérdida de coordinación muscular y equilibrio debido a daños en el cerebelo o el sistema nervioso.

En julio, familiares de Montenegro desmintieron que se encontrara delicada de salud, y aseguraron que sería ella quien decidirá cuándo hablará sobre su vida.

