J Balvin anuncia reencuentro con Residente tras años de conflicto

Después de años de tensión pública, una de las rivalidades más grandes del género ha llegado a su fin: J Balvin y Residente se reencontraron.

Fue el colombiano quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde no sólo publicó una fotografía junto al rapero, también escribió un mensaje en el que destacó el valor de que dos personas que no coinciden del todo puedan entenderse:

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso" , escribió el reggaetonero.

Aunque no dio muchos detalles sobre esta reunión, sí explicó que no fue algo reciente y que tuvieron oportunidad para platicar y poner fin a las diferencias que los enfrentaban.

"Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", agregó.

INSTAGRAM / J BALVIN

La disputa entre ambos artistas se remonta a finales de 2021, cuando Balvin hizo fuertes críticas a los Latin Grammy, invitando a otros artistas a boicotear la ceremonia al considerar que no valoraba a los músicos urbanos. Ese episodio molestó a Residente, quien no sólo arremetió contra las palabras del intérprete de "Rojo"; sino que le dedicó una de las tiraderas más famosas junto a Bizarrap.

Pero este no es el único reencuentro que ha tenido el colombiano, hace tan solo unos días estuvo como invitado en el concierto de Bad Bunny, con quien se había distanciado por posturas diferentes sobre la industria musical.

