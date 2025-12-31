El arranque del año 2026 trae consigo una cartelera que apuesta por historias intensas y contrastantes, capaces de atrapar tanto a quienes buscan emociones profundas como a los amantes del suspenso.

Este jueves 1 de enero, Cinépolis renueva su programación con dos estrenos imperdibles que exploran, desde miradas muy distintas, los claroscuros de la condición humana: uno desde el drama histórico y la lucha social, y otro desde un thriller contemporáneo cargado de misterio, poder y secretos.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles para este 1 de enero:

La Maestra Violet

Ambientada en la Francia rural de finales del siglo XIX, esta película sigue a Louise Violet, una mujer con un pasado complejo que es enviada por el gobierno republicano a una comunidad aislada con una misión tan ambiciosa como polémica: abrir la primera escuela pública del lugar.

En un contexto marcado por las leyes de Jules Ferry, que impulsaron la educación laica, gratuita y obligatoria, Louise se enfrenta al rechazo de los habitantes del pueblo, quienes ven en la enseñanza una amenaza para su forma de vida y el trabajo en el campo.

A través de una narrativa sensible y profunda, la cinta retrata el choque entre tradición y progreso, así como la fortaleza de una mujer decidida a transformar el futuro, aun cuando el entorno parece conspirar en su contra. Es una historia íntima sobre la resiliencia, las imperfecciones humanas y el poder transformador del conocimiento.

La Empleada

El suspenso se apodera de la pantalla con este thriller protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, basado en el exitoso libro de Freida McFadden.

La historia gira en torno a Millie, una joven que intenta dejar atrás un pasado complicado y que cree encontrar una nueva oportunidad al aceptar un empleo como empleada doméstica interna en la lujosa casa de los Winchester. Sin embargo, lo que aparenta ser el trabajo ideal pronto revela un trasfondo inquietante.

Entre relaciones de poder, seducción y secretos cuidadosamente ocultos, la vida dentro de esa mansión se convierte en un peligroso juego psicológico donde nada es lo que parece. Dirigida por Paul Feig, la película mantiene una tensión constante y una atmósfera cargada de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el final.

MF