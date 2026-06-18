Peso Pluma borra la mayoría de sus fotos con Kenia Os tras polémico truene

Después de mantener algunas fotografías de Kenia Os en su perfil pese a la ruptura, Peso Pluma finalmente realizó cambios en sus redes sociales y eliminó la mayoría de las publicaciones en las que aparecía junto a la cantante.

Los artistas anunciaron el fin de su romance a inicios de este mes, tras año y medio de relación. Lo hicieron mediante un comunicado conjunto en el que aseguraron que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, además de pedir privacidad durante este proceso.

"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan", expresaron.

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Las versiones de una separación ya habían comenzado a circular días antes. Kenia se mostró visiblemente conmovida durante un concierto en Monterrey mientras interpretaba una canción romántica, mientras que La Doble P también atravesó momentos nostálgicos en sus shows.

El intérprete de corridos tumbados, quien durante su relación presumió constantemente a Kenia Os con regalos, viajes y muestras públicas de cariño, conservó en su perfil las fotografías promocionales de "Tommy y Pamela", la canción que grabaron juntos y que marcó el inicio de su historia.

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La limpieza en el Instagram de Hassan Emilio, por supuesto, fue notada por sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de esperanza:

"Se veía todo tan genuino, que es raro, pero es triste ver que se acabó", "Regresen", "No la borres, ustedes se amaban mucho" y "De verdad quería que funcionara", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la plataforma.

JM