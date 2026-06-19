Bad Bunny continúa redefiniendo los límites de la música latina. El artista puertorriqueño se convirtió en el primer cantante latino en superar los mil millones de dólares en ingresos por giras, una marca alcanzada exclusivamente con música en español y sin necesidad de grabar álbumes en inglés.

De acuerdo con cifras recopiladas por Billboard Boxscore, el intérprete de “Tití me preguntó” ha generado mil 80 millones de dólares por la venta de boletos y ha reunido a 6.4 millones de espectadores en 260 conciertos reportados desde 2017.

El histórico registro incluye sus primeras giras internacionales, “El Último Tour del Mundo” de 2022 y la actual gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, que se ha convertido en el mayor éxito de su carrera sobre los escenarios.

Club exclusivo

La publicación especializada destacó que menos de 25 artistas han superado la barrera de los mil millones de dólares en los más de 40 años de historia de Billboard Boxscore. Bad Bunny no solo es el primer artista latino en conseguirlo, sino también el primero que alcanza esa cifra sin interpretar música en inglés, consolidando el alcance global de la música urbana y latina.

Gira imparable

La gira “Debí Tirar Más Fotos” ha sido fundamental para alcanzar esta nueva marca. Hasta ahora, el recorrido suma 360 millones de dólares en ingresos y 2.4 millones de boletos vendidos en sus primeras 41 presentaciones.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en Madrid, donde el artista ofreció diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Esas presentaciones reunieron a más de 623 mil asistentes, estableciendo un nuevo referente para una gira internacional.

Antes de llegar a España, el cantante ya había llevado su espectáculo a países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Portugal, demostrando la dimensión global de su convocatoria.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny rompe paradigmas. En 2020, “El Último Tour del Mundo” se convirtió en el primer álbum completamente en español en encabezar la lista Billboard 200.

Dos años después, fue el primer artista de habla no inglesa en liderar el ranking anual Top Artists de Billboard. Más recientemente, sumó otro hito al convertirse en el primer intérprete en obtener el Grammy al Álbum del Año con un disco íntegramente en español gracias a “Debí Tirar Más Fotos”.

Con 15 fechas aún pendientes por reportarse antes del cierre de la gira en Bruselas, los especialistas estiman que la recaudación final podría superar los 450 millones de dólares, ampliando todavía más una marca que ya forma parte de la historia de la música.

CT