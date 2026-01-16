Una iniciativa en plataformas digitales ha comenzado a reunir firmas con el objetivo de solicitar la cancelación de la presentación de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston, espectáculo programado para el próximo 15 de marzo. La propuesta fue difundida a través del portal Change.org y ha generado conversación entre distintos sectores de la comunidad.

En el texto de la petición se sostiene que el intérprete “no representa los valores” de Houston y que su participación en el evento constituye un “error”. De acuerdo con el documento, “mucha gente siente que ya no representa la energía ni los valores de nuestra ciudad” , percepción que, señalan, se ha fortalecido tras las controversias que rodean al cantante.

La solicitud también subraya:

“Elegir artistas que se sienten anticuados o desconectados de la comunidad le resta valor a este evento tan especial (…) Pido a los organizadores del Houston Livestock Show and Rodeo que reconsideren esta decisión”.

En otro fragmento se reitera el llamado:

De manera paralela a esta petición, diversos señalamientos y situaciones recientes habrían impactado a la dinastía Aguilar, lo que se ha traducido en la cancelación de algunas presentaciones y en manifestaciones públicas de inconformidad por parte de seguidores durante distintos eventos.

Polémicas en la familia Aguilar

El entorno familiar también ha estado bajo atención, particularmente desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación sentimental. A casi dos años de hacerse pública, esta situación continúa generando reacciones y comentarios que alcanzan a su círculo cercano.

A pesar del contexto de polémica, Pepe Aguilar aparece este año entre los nominados a Premio Lo Nuestro en dos rubros: Artista Masculino del Año en música mexicana y Canción mariachi-ranchera del año por el tema “Cuídamela bien”. En esta última categoría compite con Christian Nodal por “Amé”, Lupita Infante & Leonardo Aguilar por “Amémonos de nuevo”, Ángela Aguilar por “Nadie se va como llegó”, Alejandro Fernández por “No me sé rajar” y Yuridia por “Sin llorar”.

Durante 2025, varias fechas del cantante en Estados Unidos fueron suspendidas. Entre ellas se encontraban conciertos previstos para octubre en el Gas South Arena de Duluth, Georgia, así como en el Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum de Winston-Salem, Carolina del Norte. En esos casos, los organizadores anunciaron la devolución del dinero a quienes compraron boletos, sin ofrecer detalles sobre las razones de las cancelaciones.

