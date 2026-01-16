El arranque de la agenda de conciertos en Guadalajara tuvo como primer capítulo la presentación de Mr. Bungle, que este jueves llegó por primera vez a la ciudad. El Teatro Estudio Cavaret fue el punto de encuentro para una audiencia que respondió desde temprano a la expectativa de ver en el mismo escenario a Mike Patton, Scott Ian, Dave Lombardo, Trey Spruance y Trevor Dunn.

La visita marcó el debut local de la formación actual del proyecto, integrada por Patton, reconocido por su trabajo en Faith No More, Fantômas y Tomahawk; Scott Ian, fundador de Anthrax; Trey Spruance; Trevor Dunn, también parte de Fantômas; y Dave Lombardo, exbaterista de Slayer. Para el grupo, se trató de una fecha singular dentro de su recorrido reciente, al ser la primera ocasión en que esta configuración tocó en Guadalajara.

Mr. Bungle se formó en la década de los ochenta, cuando Spruance, Patton y Dunn comenzaron a experimentar dentro de la escena thrash metal californiana. Desde entonces, el proyecto se caracterizó por una combinación de estilos que incorporó elementos de funk, jazz, ska y otros géneros, rasgo que quedó plasmado en sus primeros tres discos de estudio: Mr. Bungle (1991), Disco Volante (1995) y California (1999). Tras ese periodo, la banda entró en una pausa que se prolongó durante dos décadas.

El regreso se concretó en 2020 con la regrabación de su primer demo, The Raging Wrath of The Easter Bunny Demo (1986). Este material retomó el enfoque metalero de sus inicios y marcó una nueva etapa para el grupo, reforzada por la incorporación de Scott Ian y Dave Lombardo, quienes desde entonces acompañan al proyecto tanto en estudio como en directo.

La noche en Guadalajara comenzó con la participación de la banda tapatía Descartes a Kant, que abrió el concierto por solicitud expresa de Mr. Bungle. La agrupación local fue la encargada de preparar el ambiente antes del acto principal, en un gesto que subrayó el vínculo entre ambas propuestas para esta fecha.

Poco antes de las 22:00 horas, los integrantes de Mr. Bungle subieron al escenario ante un público compuesto mayoritariamente por personas mayores de 30 años. Desde los primeros minutos, la respuesta fue constante, con una audiencia atenta a cada movimiento y a los cambios que fueron marcando el desarrollo del concierto.

El repertorio, de poco más de una hora de duración, se concentró principalmente en las canciones de The Raging Wrath of The Easter Bunny Demo, el trabajo más reciente del grupo. Se trata de un material que recupera composiciones escritas cuando los integrantes tenían entre 16 y 18 años y que mantiene una orientación directa hacia el metal, a diferencia de los contrastes estilísticos que definieron otras etapas de la banda.

Aun así, el concierto también ofreció momentos que remitieron a distintas fases del proyecto. Temas como “Retrovertigo” introdujeron pasajes de sonido más contenidos, mientras que “My Ass Is on Fire” apareció combinada con fragmentos de “Funky Town”, canción lanzada originalmente por Lipps Inc. en 1979. Estas transiciones marcaron algunos de los puntos de mayor reacción del público.

El setlist incluyó además una serie de versiones que ampliaron el espectro del concierto. Entre los covers interpretados estuvieron “I’m Not in Love”, de 10cc; “State Oppression”, de Raw Power; “I Don’t Need Society”, de D.R.I.; “True”, de Spandau Ballet; y “Hopelessly Devoted to You”, tema compuesto por John Farrar. Estas elecciones formaron parte central del recorrido musical de la noche.

El cierre llegó con “Refuse/Resist”, canción original de la banda brasileña Sepultura, que puso punto final a la presentación.

Sobre el escenario, Mike Patton se mantuvo activo durante todo el concierto, alternando registros vocales y desplazamientos constantes, además de dirigirse al público en español con frases como: “Cómo están, tapatíos, esta noche todos somos hermanos”. A su lado, Scott Ian sostuvo la ejecución en la guitarra, mientras que Dave Lombardo marcó el pulso desde la batería a lo largo de toda la presentación.

La visita no pasó desapercibida para otros músicos. Entre el público se pudo observar a José Fors, vocalista de Cuca, así como a Alex González, baterista de Maná, quien asistió al concierto por su cercanía con Lombardo, quien lo invitó a la presentación.

