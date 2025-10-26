Está por comenzar la semana final del mes de octubre y con ella, llegan los días más tétricos del año. La Noche de Brujas llegará el próximo viernes y Amazon, a través de la asistente Alexa, ya se prepara para esta celebración con una función disponible para sus usuarios: " modo Halloween ".

A través de esta función ya disponible en Alexa, la asistente se convertirá en una narradora de historias y leyendas de terror, una tarea muy propicia para estos días donde el terror y el entretenimiento se unen en todas las plataformas.

¿Cómo activar el modo Halloween de Alexa?

En esta temporada puedes divertirte con Alexa, la cual se adapta a las fiestas que llegarán en los próximos días. Su "modo Halloween" es ideal para celebrar la Noche de Brujas con tus amigos y familiares.

Cuando dices " Alexa, activa el modo Halloween ", el asistente reproducirá canciones típicas y si las luces inteligentes de tu casa están conectadas a Alexa, estas se activarán en rojo, naranja o morado. De hecho, también puede contarte historias de terror para esparcir el miedo en tu fiesta.

Por otro lado, también puedes pedirle a Alexa recomendaciones de películas de terror para maratonear en casa.

Otros comandos en Alexa para Halloween

Alexa cuenta con otros modos que puedes poner a prueba para disfrutar la temporada más escalofriante.

Modo bruja : Alexa adopta la voz y actitud de una hechicera, lanzando un hechizo mágico.

: Alexa adopta la voz y actitud de una hechicera, lanzando un hechizo mágico. " Alexa, mi casa me da miedo ": la asistente te sorprenderá con un susto para hacerte reír.

": la asistente te sorprenderá con un susto para hacerte reír. " Alexa, abre casa embrujada ": un juego de audio interactivo donde Alexa te guía por un recorrido fantasmal.

": un juego de audio interactivo donde Alexa te guía por un recorrido fantasmal. " Alexa, cuéntame una historia de terror ": desde La Llorona hasta El Jinete sin Cabeza, Alexa narrará leyendas clásicas del miedo.

": desde La Llorona hasta El Jinete sin Cabeza, Alexa narrará leyendas clásicas del miedo. " Alexa, asústame ": prepárate para escuchar su risa siniestra y estremecedora.

