Este domingo 26 de octubre, en Guadalajara (GDL), el arte estará presente y, mejor aún, en diferentes espacios de la ciudad habrá teatro y más gratis y desde 60 pesos. Aprovecha estos precios accesibles y haz de tu domingo un día especial para disfrutar de estos eventos que la Ciudad de las Rosas ofrece.

A continuación te compartimos las funciones de teatro y otros eventos en GDL, gratis y con precios accesibles desde 60 pesos.

Teatro y más en GDL hoy, 26 de octubre

Titiricuentos

Un espectáculo perfecto para un domingo familiar, en el que chicos y grandes podrán disfrutar de más de 20 marionetas en escena.

La obra invita al público a reflexionar sobre la amistad, la solidaridad, el compartir y el amor. Aprovecha esta oportunidad perfecta para disfrutar en familia este fin de semana.

Horario: 12:00 horas

Lugar: Edificio Arróniz, Ignacio Zaragoza 224, Col. Centro

Entrada: Gratuita

Domingo de Dibujos Diminutos y Discos (DDD)

Si te apasiona el arte y la música, este lugar puede ser ideal para ti. Disfruta de este espacio en el que podrás poner a volar tu imaginación mientras dibujas, bocetas y dejas fluir tus ideas.

Este evento forma parte de la agenda cultural que el Hospicio Cabañas ofrece cada último domingo del mes. Además de disfrutar de un día de dibujo, también contará con la participación de DJs e ilustradores invitados, como:

Fausto (DJ set) + Andrea Cabora

Horario: 11:30 horas

Lugar: Museo Cabañas

Entrada: Incluida con tu acceso al museo

Costos de la entrada al Museo Cabañas:

110 pesos ingreso general

85 pesos presentando INE o licencia de manejo nacional

60 pesos niñas y niños, personas con diversidad funcional, pensionados y grupos (más de 20 personas)

90 pesos adultos mayores, estudiantes y profesorado extranjero

Que tu cartera no te impida disfrutar este domingo; asiste a estos eventos culturales que Guadalajara tiene para ti.

