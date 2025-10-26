Nana Calistar: Horóscopos de HOY 26 de octubre | Los signos en el AMOR

AriesSi alguien te importa, no juegues a la indiferencia. Muestra lo que sientes; lo que empieza como algo pequeño podría convertirse en algo real y profundo.Tauro Si esa persona no muestra ganas, no te desgastes. Quien de verdad te quiera, apostará por ti sin dudarlo. Tú no mereces menos.GéminisEn el amor, podrían surgir nuevas conexiones, quizá por redes o amigos. Pero controla los celos y el orgullo; a veces ese carácter fuerte asusta más de lo que atrae. No dejes que la desconfianza arruine algo bonito.CáncerSi la relación se siente rara, hablen con el corazón: o se reencuentran o se despiden con respeto. Y si un amigo empieza a sentir algo más, no le alimentes ilusiones si tú no estás en la misma sintonía.LeoYa no ruegues afecto donde solo te ignoran. Quien te quiera, lo demostrará sin que tengas que suplicarlo. Sé fuerte de corazón, pero no de hielo; aprende a ponerte en primer lugar.VirgoEn el ámbito amoroso, es posible que te sientas decepcionado o decepcionada; sin embargo, cuando dejes de buscar entre lo que ha quedado atrás, la persona adecuada llegará para brindarte ánimo y sanar tu corazón.LibraSi tu relación presenta dificultades, ello probablemente se deba a la falta de comunicación y a la desconfianza. Procura abrir el corazón, pero sin descuidar la razón.EscorpiónEs probable que surja una nueva amistad que despierte en ti sentimientos confusos; procura no confundir la emoción con la obsesión. No busques el amor de manera apresurada, pues cuanto más lo persigas, más difícil será encontrarlo.SagitarioSi te encuentras en proceso de conquistar a alguien, procede con serenidad: tus cualidades personales surtirán efecto por sí mismas, sin necesidad de ejercer presión.CapricornioNo asumas responsabilidades que no te corresponden ni cargues con problemas ajenos. Cuando aprendas a valorar lo que posees y a quienes te han acompañado tanto en los buenos como en los malos momentos, descubrirás la verdadera paz.AcuarioSi te encuentras en una relación de pareja, procura evitar los celos infundados y la sobreprotección, ya que el amor no constituye una prisión, y tú no has nacido para ejercer la función de guardián de otra persona.PiscisNo temas al amor, ya que no todas las personas tienen la intención de causarte daño. Es cierto que has sufrido y también has podido herir a otros; sin embargo, todas esas experiencias constituyen lecciones valiosas que te enseñan a no repetir los mismos errores.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP