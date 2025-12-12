Películas que no te puedes perder este fin de semana en el cine

El fin de semana se acerca y en los cines hay una gran variedad de filmes para cualquier ocasión, desde películas románticas para disfrutar en pareja, películas para toda la familia e incluso filmes de la Nueva Ola Francesa para aquellos que buscan algo más profundo.

Por ello, aquí te contamos algunas de las mejores opciones para que disfrutes de lo mejor del cine.

"Beso de tres"

No se confunda con el título. No se enfrasca en los sexual y mucho menos hay algo transgresor y que escandalaría a las guardianas de la vela perpetua. Es una comedia que quizá no arranque la carcajada, pero justo esa es su fortaleza: mantenerse en un tono ligero con algunos momentos de drama que pueden poner a pensar a más de uno de lo que está viendo en pantalla.

Connor, Olivia y Jenny tuvieron una relación sin estar planeada, sin expectativas y remordimientos, pero la cosa cambia cuando ellas dos resultan embarazadas… o al menos eso se cree. Entonces inician un camino para encontrar responsabilidades y una madurez que ninguno ha practicado en su vida.

Chad Hartigan, ganador del premio Spirit 2014 por "This is Martin Bonner", sobre un hombre al que le cambian la vida sus dos hijos adultos, está detrás de esta historia protagonizada por Zoey Deutch ("Falsa influencer"), Jonah Hauer-King ("Sé lo que hicieron el verano pasado") y Ruby Cruz ("Bottoms").

Deadline la calificó como una historia compleja de tres jóvenes solteros que simplemente buscan el amor; mientras que IndieWire la consideró más allá de un flechazo romántico entre amigos que florece en algo más serio después de una noche de borrachera.

Nueva ola francesa

¿Conoces a Jean Luc Godard? Bueno, fue un cineasta francés que utilizó un lenguaje cinematográfico que representó a toda una corriente que desde los 60s ha marcado época.

Echó mano, por ejemplo, de los desfases, que son aquellas escenas de algunos segundos que se repiten, también de locaciones reales e improvisaciones, lo que minimizaba el presupuesto. A toda esa forma de contar historias se le conoció como Nueva Ola Francesa y que no deja de ser un legado.

Pues esta cinta pone a Godard como personaje central durante el rodaje de su icónica "Sin aliento", considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, en los que un asaltante, tras cometer un homicidio, recurre a su novia, quien a su vez comienza a cuestionar su lealtad a él.

Richard Linklater, reconocido por "Antes del amanecer" y "Boyhood" se encuentra en los controles tras la cámara, mientras que Guillaume Marbeck ("Dios Mío, ¿qué hemos hecho?") da vida a Godard, el hombre de lentes oscuros.

Fue un intenso casting para dar con quien representaría a la estrella gala Jean Paul Belmondo, protagonista de "Sin aliento", recayendo en Aubry Dullin.

La película estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes, donde si bien no ganó, la prensa la elogió, como Fotogramas, que la consideró una cinta que muestra un hilo subversivo por parte de Godard, quien fue tajante en su negativa de filmar con guión, algo que lo enfrentó con los productores.

The Hollywood Reporter apuntó que la historia logra capturar el espíritu del hombre en acción, destacando lo que se necesitó, y a menudo no se necesitó, para construir su innovadora película. "Un homenaje amoroso a la forma loca en que se hizo Breathless (Sin aliento), cuando se podían filmar películas de manera rápida, barata y fuera de control", escribió.

Ahora se encuentra nominada a los Globos de Oro y se espera pase al menos a la shortlist de la entrega del Oscar.

TG