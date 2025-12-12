A pesar de la avalancha de mensajes en redes sociales, las fuentes oficiales han reiterado que Max no deja de existir de inmediato. La plataforma continuará funcionando sin cambios durante todo el proceso legal y regulatorio. Netflix incluso aclaró públicamente: “Nada cambia hoy para los suscriptores de Max.”

De acuerdo con el calendario proyectado, la integración definitiva (y con ello el posible cierre de Max como servicio independiente) se ubica entre julio y septiembre de 2026, cuando se espera que concluya la operación, siempre sujeta a revisiones de competencia en Estados Unidos y la Unión Europea, así como a posibles reclamaciones de la industria.

El anuncio que desató la confusión

El 5 de diciembre de 2025, Netflix sacudió al mundo del entretenimiento al revelar un acuerdo para adquirir tanto los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros. Discovery como su servicio de streaming Max (antes HBO Max). La transacción, calculada entre 72 y 83 mil millones de dólares, puso fin a meses de especulaciones y tensiones internas dentro de Warner, que incluso había recibido una propuesta paralela por parte de Paramount Global.

La compra abarca:

Contenido de HBO (Game of Thrones, The Last of Us, Euphoria).

Producciones y franquicias pertenecientes a Warner Bros.

Derechos del catálogo de DC Studios.

La operación global de Max.

La reacción del público fue inmediata. En X (Twitter), expresiones como “¿Adiós HBO?” o “Netflix se va a comer todo” dominaron las tendencias globales. Muchos usuarios en redes han expresado su temor ante la incertidumbre, pues no saben qué pasará con sus programas favoritos.

¿Qué pasará durante el periodo previo al cierre del acuerdo?

Hasta por lo menos mediados de 2026, todo el ecosistema de Warner Bros. Discovery continúa operando como antes. No hay cambios en tarifas, cuentas, ni existe ninguna migración automática hacia Netflix. En este tiempo Max sigue funcionando, las suscripciones permanecen intactas y todo el catálogo continúa disponible.

Aunque aún no existe una decisión final, especialistas plantean tres rutas potenciales:

Integración total dentro de Netflix.

Max dejaría de existir como aplicación independiente y su contenido pasaría directamente al catálogo de Netflix.

Un canal premium dentro de Netflix.

Max sería retirado, pero HBO operaría como un paquete adicional, modelo similar al de los canales dentro de Apple TV o Prime Video.

El destino de las series de HBO

Si la operación se concreta en 2026, todas las producciones de HBO tendrían ventana exclusiva en Netflix. Entre los títulos incluidos se encuentran:

Game of Thrones y House of the Dragon

Euphoria

The Last of Us

True Detective

White Lotus

Contenido del universo DC

Para el público, esto significa que sus series favoritas no desaparecerán, sino que cambiarán de plataforma.

