En un momento en que las grandes corporaciones son señaladas por recurrir a la inteligencia artificial en sus campañas publicitarias , un emotivo spot navideño creado por el estudio francés Illogic Studios para Intermarché ha cruzado fronteras y corazones.

La pieza superó los 20 millones de visualizaciones en redes sociales apenas tres días después de su lanzamiento, según confirmó la cadena distribuidora.

¿De qué trata el corto navideño?

El corto, titulado como un “Cuento de Navidad”, muestra a un lobo solitario que decide cocinar verduras para ganarse la aceptación de los demás animales del bosque y compartir con ellos una cena festiva.

La historia, contada en poco más de dos minutos y acompañada por la icónica canción Le mal-aimé (“El mal querido”) de Claude François, ha emocionado a millones de personas por su ternura y su mensaje de empatía.

El “Cuento de Navidad” ha sido reconocido por su autenticidad

Producida completamente en 3D por Illogic Studios, con sede en Montpellier, la animación ha recibido elogios internacionales. En redes sociales, artistas y creadores celebran su autenticidad.

Un reconocido animador neoyorquino expresó que ojalá todas las marcas apostaran por proyectos tan sensibles y humanos.

El director general de Intermarché, Thierry Cotillard, celebró que el “lobo malquerido” ahora sea querido en todo el mundo, y destacó que más de un centenar de personas trabajaron durante un año en la producción, sin recurrir a inteligencia artificial.

Este detalle ha sido especialmente aplaudido en un contexto en el que muchos artistas temen que la IA reemplace la creatividad humana.

Críticos y especialistas también subrayaron el contraste con recientes anuncios generados por IA de compañías como Coca-Cola o McDonald’s, que fueron duramente cuestionados por su falta de calidez y autenticidad.

Lucas Navarro, cofundador de Illogic Studios, reconoció que no esperaban semejante éxito. Explicó que c ada dibujo fue hecho y pintado por manos humanas, de manera tradicional, lo que —según sus palabras— “permite crear una emoción real”.

Navarro también remarcó que, si bien el estudio está interesado en la inteligencia artificial , la consideran únicamente una herramienta que debe estar al servicio de los artistas, no en su lugar.

Como cierre esperanzador, el equipo anunció que ya trabaja en un largometraje inspirado en el universo visual y emocional de Le mal-aimé, en coproducción con Mandarin & Compagnie, prometiendo seguir apostando por historias que conmuevan desde lo más humano.

