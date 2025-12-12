Nuevo avance de 'Resident Evil: Requiem' provoca nostalgia en redes

“The Game Awards 2025” es una de las ceremonias más grandes del mundo de los videojuegos, en ella cada año se eligen diferentes obras para ser premiadas en distintas categorías, en una dinámica similar a las premiaciones de cine, a los creadores de los videojuegos se les otorga un reconocimiento por los logros técnicos que alcanzan con sus desarrollos.

Durante la gala se suele aprovechar el tiempo entre premios para que las compañías presenten nuevos proyectos y avances de los mismos, este año la empresa Capcom, presentó el nuevo adelanto de "Resident Evil: Requiem", tomando por sorpresa a millones de fans.

Tras meses de especulaciones y rumores, este nuevo tráiler confirmó que Leon S. Kennedy, regresará como personaje en esta entrega de la famosa saga.

Sin importar si eres fan nuevo o antaño de la franquicia, debes marcar en tu calendario el 27 de febrero de 2026, pues es la fecha de lanzamiento del título, que llegará en formato para PS5, Nintendo Switch 2, PC y Xbox Series X|S.

El nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" genera nostalgia en redes

La revelación del nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" y la confirmación sobre el regreso de Leon S. Kennedy, han provocado una ola de nostalgia en redes sociales.

Este furor entre los fanáticos se da debido a que el personaje regresa a la franquicia luego de 14 años, pues su última aparición en los videojuegos fue en Resident Evil 6 (2012).

Aunque todavía no se tienen detalles de la trama en específico, ni del rol que el personaje tomará dentro de esta nueva entrega -si será protagonista, tendrá apariciones esporádicas, será jugable, entre otros-, los fans han celebrado su regreso, pues se trata de una de las figuras más queridas de toda la saga.

De acuerdo con los creadores la historia de "Resident Evil: Requiem" entrelazará los destinos de Leon y Grace, por lo que se sospecha que habrá bastante del querido personaje en la nueva edición.

Asimismo, los fans del videojuego han destacado que las secuencias del tráiler en las que se aprecia a Leon hacen referencia y recuerdan mucho a Resident Evil 4.

