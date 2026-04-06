El regreso de Miranda Priestly ya tiene nuevo adelanto: El Diablo viste a la moda 2 lanza su tráiler final, rumbo a su estreno en mayo.

A casi dos décadas de haber marcado a una generación con su retrato del mundo editorial, El Diablo viste a la moda prepara su regreso a la pantalla grande. Este lunes 6 de abril, 20th Century Studios liberó el tráiler final de su secuela, una producción que no sólo recupera a su elenco original, sino que plantea una nueva batalla dentro de una industria que ya no es la misma.

El nuevo adelanto presenta el conflicto a Miranda Priestly, quien ahora enfrenta un escenario distinto: la crisis de los medios impresos y la presión de reinventarse mientras se acerca al retiro. En paralelo, Emily Charlton, su antigua asistente es ahora una ejecutiva rival dispuesta a disputar el control de la publicidad en un entorno cada vez más competitivo.

La historia retoma así el universo de Runway Magazine , pero lo hace desde una perspectiva contemporánea, donde el poder editorial ya no se sostiene únicamente en el papel, sino en la capacidad de adaptación frente a nuevas plataformas y audiencias.

Puedes ver el tráiler aquí:

El elenco original regresa 20 años después

Uno de los principales atractivos de la secuela es el reencuentro de su elenco central. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman los personajes que consolidaron la película original de 2006 como un fenómeno global.

A este regreso se suma también el equipo creativo que dio forma a la primera entrega: el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

Además, la secuela amplía su universo con nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y B.J. Novak, entre otros, que se integran a una narrativa que ahora se mueve entre Nueva York y escenarios internacionales como Milán.

El tráiler también introduce la canción original "Runway", interpretada por Lady Gaga y Doechii.

Con estreno programado para el 1 de mayo de 2026 en cines, la producción busca posicionarse como uno de los lanzamientos más fuertes de la temporada. Posteriormente, se prevé su llegada a plataformas de streaming como Disney+ y Hulu.

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