El horror postapocalíptico de la saga “28 Days Late” regresa esta semana a los cines de todo el mundo con la secuela “28 Years Later: The Bone Temple”, una película que traza nuevas alianzas y ofrece, según sus protagonistas, un mensaje esperanzador.

Para el actor británico Ralph Fiennes, que vuelve a interpretar al doctor Kelson, la noción de la confianza es clave en esta nueva trama.

“¿Confía Kelson en Samson? ¿Confía Samson en Kelson? (…) Y dentro de la sádica banda de los Jimmies todo está construido sobre la subversión de la confianza”, señala en una entrevista sobre este grupo de naturaleza sectaria que canaliza su ira contra otros supervivientes.

La cinta está dirigida por la estadounidense Nia DaCosta y tiene a Fiennes y a Jack O’Connell como antagonistas: el primero encarna a un médico que persiste en conservar un sentido de humanidad en un mundo que parece haberla perdido, mientras que el segundo interpreta a Jimmy Crystal, líder de un culto cruel y sanguinario.

Este universo creado por los británicos Alex Garland y Danny Boyle se originó en 2002 con “28 Days Later”, protagonizada por Cillian Murphy como un superviviente en un Reino Unido devastado tras la fuga de un virus de un laboratorio. A esta le siguió “28 Weeks Later” (2007), y en 2025 la historia se retomó con una nueva trilogía que se abrió con “28 Years Later”.

En la segunda parte de esta trilogía, tal y como destaca la productora Sony Pictures, los infectados ya no representan la mayor amenaza, pues la “inhumanidad de los supervivientes” resulta aún más aterradora.

Cuando la película original se estrenó, a comienzos de siglo, faltaban casi dos décadas para que la pandemia de covid pusiera al mundo en cuarentena y volviera tangible el concepto de aislamiento. Hoy, como subraya el actor británico Chi Lewis-Parry, que interpreta a Samson, hablar de virus y contagios está “lejos de la ciencia ficción. Es la vida real de todos los días”.

La gravedad de una pandemia es “algo que conocemos y que perfectamente podría repetirse”, añade Fiennes, conocido también por títulos como “Schindler’s List” y “The English Patient”. “Y, lamentablemente, la humanidad no parece haber superado sus patrones de violencia extrema”.

El templo de los huesos que da título a esta entrega es un monumento funerario que el personaje de Fiennes erige con cráneos de los fallecidos y que recuerda que, aunque la muerte es inevitable, el amor y los vínculos humanos dan sentido a la vida.

“Me parece realmente fascinante y hermoso. Creo que es fundamental que siempre tengamos presentes estas dos ideas”, afirma DaCosta, quien previamente dirigió “Candyman” (2021) y “The Marvels” (2023).

“28 Years Later: The Bone Temple” recupera de forma fugaz al personaje de Cillian Murphy y deja abierta la puerta a su presencia en el cierre de la trilogía. De momento, concluye DaCosta, la película plantea que cuando todo lo que define a la humanidad desaparece, cada persona debe decidir cómo quiere vivir y qué es lo que realmente valora.

