Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica optarán al Goya a Mejor Película Iberoamericana -categoría en la que México quedó fuera de competencia-, según las nominaciones de la edición 40 de estos premios, anunciadas ayer por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Las películas nominadas son: “Belén”, de Dolores Fonzi (Argentina); “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes (Chile); “La piel del agua”, de Patricia Velásquez Guzmán (Costa Rica); “Manas”, de Marianna Brennand (Brasil), y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia).

“Belén”, el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalado por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la Mejor película iberoamericana y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la Mejor interpretación de reparto, que obtuvo Camila Plaate.

La película, en la que Fonzi también actúa, da testimonio de la lucha por la legalización del aborto en Argentina a través de uno de los casos que marcó un punto de inflexión en la reivindicación de ese derecho, finalmente reconocido en 2020.

“La misteriosa mirada del flamenco”, ópera prima de Diego Céspedes, se hizo con el premio principal de la sección “Una cierta mirada” del Festival de Cannes. Se trata de un western queer atravesado por elementos mágicos, ambientado en un pueblo minero del norte de Chile.

En esa misma sección de Cannes, “Un poeta” obtuvo el Premio del Jurado, mientras que en el Festival de San Sebastián fue la vencedora de Horizontes Latinos. Es una comedia social sobre la vida de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta frustrado y melancólico que busca redención al conocer a Yurlady (Rebeca Andrade), una joven con talento para la escritura.

Junto a ellas competirá “La piel del agua”, de la directora costarricense Patricia Velásquez Guzmán. La cinta cuenta la historia de Camila, una adolescente de 15 años, hija de padres divorciados que vive con su madre, quien sufre un accidente de tránsito que la deja en coma.

Desde Brasil aspira al Goya “Manas”, la primera obra de ficción de Marianna Brennand, un proyecto nacido con el objetivo de visibilizar la violencia que afecta a mujeres y niñas.

Además de la categoría iberoamericana, esta edición de los Goya tendrá acento latino en otras nominaciones. Es el caso de la chilena Antonia Zegers, candidata a Actriz protagonista por su trabajo en “Los Tortuga”, donde interpreta a una madre que intenta salir adelante con su hija en un contexto social adverso.

También destaca el argentino Juan Minujín, nominado como actor de reparto por “Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, la película más nominada de esta edición, con 13 candidaturas. El filme es un drama familiar sobre vocación, fe y adolescencia, centrado en el conflicto que surge cuando una adolescente decide que quiere ser monja.

Agencias

Lo mejor de la cinematografía española

Por su parte, “Los domingos” y “Sirat: Trance en el Desierto”, dos de las películas más importantes del cine español en el último año, se coronaron ayer como las favoritas para la edición 40 de los Premios Goya con 13 y 11 nominaciones, respectivamente.

La película de Alauda Ruiz de Azúa -“Los domingos”-, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, explora las reacciones de una familia ante la decisión de una adolescente que, tras su acercamiento a Dios, se plantea ingresar en un convento de clausura.

Por su parte, “Sirat”, de Oliver Laxe, narra la travesía de un padre y su hijo en busca de su hija desaparecida durante una rave en Marruecos, y su posterior periplo por el país acompañados de otros asistentes habituales a estas fiestas electrónicas. La cinta ha sido elegida como la candidata de España a una posible nominación al Oscar.

“Maspalomas”, “La cena” y “Sorda” completan la terna de aspirantes a Mejor película del año, entre los 218 largometrajes inscritos en esta edición.

Cabe señalar que Alauda Ruiz de Azúa y Laxe -que ya conocen el éxito en estos galardones- volverán a verse las caras en la categoría a Mejor dirección, donde se medirán con José Mari Goenaga y Aitor Arregi (“Maspalomas”), Carla Simón (“Romería”) y Albert Serra (“Tardes de soledad”).

Por su parte, los protagonistas de “Los domingos”, Patricia López Arnáiz y Miguel Garcés, que dan vida a los padres de la joven Ainara, recibieron nominaciones actorales.

Además, López Arnáiz, que ya atesora un Goya, disputará el suyo con Antonia Zegers (“Los Tortuga”), Nora Navas (“Mi amiga Eva”), Susana Abaitua (“Un fantasma en la batalla”) y Ángela Cervantes (“Furia”).

Los ganadores se darán a conocer el 28 de febrero, en una ceremonia que se celebrará en Barcelona, ciudad que acogió la primera gala de la Academia fuera de Madrid -su sede habitual- hace 26 años.

Cabe señalar que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconocerá con el Goya de Honor los sesenta años de carrera del cineasta, novelista y periodista Gonzalo Suárez, de 91 años. Su amplia filmografía, con más de 20 largometrajes, está marcada por la mezcla de géneros y la búsqueda de la libertad creativa.

CT