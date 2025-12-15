Lunes, 15 de Diciembre 2025

George Clooney ya no podrá besar mujeres en sus películas

El actor estadoundense de 64 años de edad anunció su retiro de los papeles románticos

Por esta razón, George Clooney ya no volverá a protagonizar películas románticas. AFP / ARCHIVO

Los días de galán de George Clooney han quedado atrás tanto delante como detrás de la pantalla. El actor estadounidense de 64 años habría alcanzado un pacto con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, para no volver a besar a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como O Brother, Where Art Thou? (2000) y de Ocean's Eleven (2001) o de la serie ER, con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como Good Night and Good Luck (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

