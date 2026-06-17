Lo que comenzó como un tierno video de un pato con la camiseta de la Selección Mexicana hoy mueve a millones de personas en redes sociales, inspira a marcas internacionales y ha convertido a Merlín en uno de los personajes más queridos e inesperados del Mundial 2026.

En cada Copa del Mundo aparecen historias que trascienden el futbol. Algunas nacen dentro de la cancha y otras surgen de manera completamente inesperada. Ese es el caso de Merlín, un pequeño pato que pasó de acompañar a su dueña a vender aguas frescas en la Alameda Central, en la Ciudad de México, a convertirse en un fenómeno viral que ha conquistado a miles de aficionados.

Su historia comenzó mucho antes del Mundial. Merlín pertenece a Carla, una joven que diariamente sale desde la colonia Doctores para vender aguas frescas acompañada de su inseparable mascota. El ave ya llamaba la atención porque caminaba con pequeños zapatitos protectores y convivía con las personas que se acercaban a conocerlo.

Sin embargo, todo cambió cuando apareció vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Instagram, Facebook y X, donde millones de usuarios compartieron videos y fotografías del peculiar aficionado tricolor. En cuestión de días, Merlín dejó de ser un personaje local para convertirse en uno de los símbolos más comentados del Mundial 2026.

De las calles de la Ciudad de México a convertirse en un fenómeno viral. El crecimiento de Merlín ha sido tan acelerado que muchos aficionados ya lo comparan con el famoso Pulpo Paul, el animal que alcanzó fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a sus predicciones sobre los partidos.

Aunque ambos fenómenos son completamente distintos, comparten un elemento en común: nacieron de forma espontánea y lograron conquistar al público sin campañas publicitarias ni estrategias de marketing.

En el caso de Merlín, su autenticidad ha sido la principal razón de su éxito. Las imágenes del pequeño pato caminando con su uniforme de México despertaron simpatía entre aficionados de todas las edades, quienes comenzaron a convertirlo en protagonista de memes, videos y publicaciones.

Las marcas ya quieren a Merlín

El impacto del pato mundialista ya comenzó a llamar la atención del mundo comercial. La cadena internacional 7-Eleven publicó en sus redes sociales una imagen inspirada en Merlín, demostrando que el fenómeno ya trascendió las cuentas personales y comenzó a formar parte de las conversaciones de las marcas.

X/@7ElevenMexico

Hasta el momento no existe información sobre una colaboración oficial o autorización para utilizar su imagen. Sin embargo, el simple hecho de que una empresa internacional se sumara a la tendencia refleja el enorme alcance que ha conseguido el pequeño pato en apenas unos días.

La propia Selección Mexicana lo convirtió en uno de sus aficionados más queridos

La popularidad de Merlín llegó incluso hasta las cuentas oficiales de la Selección Mexicana. El combinado nacional le dedicó una publicación especial, reconociéndolo como uno de los aficionados más queridos durante el Mundial 2026.

Ese gesto impulsó todavía más la conversación en redes sociales y provocó una nueva ola de contenido generado por la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre el pato y la afición mexicana.

En pocas horas comenzaron a circular ilustraciones de Merlín al estilo anime, montajes creados con inteligencia artificial, edits celebrando goles del Tricolor, estampas coleccionables e incluso imágenes donde aparece como si fuera un futbolista más de la Selección Mexicana.

Otros aficionados han propuesto llevarlo a alguno de los partidos del combinado nacional como un amuleto de buena suerte para el equipo. Mientras tanto, también han surgido mensajes invitando a apoyar a Carla y a su familia. Algunos usuarios consideran que la popularidad de Merlín podría ayudarles a abrir un negocio fijo donde el pato se convierta en la principal atracción.

¿La verdadera mascota no oficial del Mundial para México?

La FIFA presentó a Zayu, el jaguar que representa a México como parte de las mascotas oficiales del torneo. Además, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó un ajolote como emblema local de la competencia. Sin embargo, las redes sociales parecen haber elegido a otro representante.

Sin campañas millonarias, sin presentaciones oficiales y sin publicidad, Merlín consiguió ganarse el cariño de miles de aficionados únicamente gracias a su historia y su autenticidad. Para muchos usuarios ya es la mascota no oficial de México durante esta Copa del Mundo.

¿Por qué Merlín conecta con tanta gente?

El éxito del pato parece explicarse por una combinación de factores:

Representa una historia auténtica nacida fuera del futbol profesional.

Acompaña a Carla en su trabajo diario, lo que ha generado empatía entre los usuarios.

Viste la camiseta de la Selección Mexicana, convirtiéndose en un símbolo espontáneo del apoyo al Tricolor.

Su contenido genera emociones positivas, alejadas de la polémica habitual de las redes sociales.

Las marcas, los aficionados y hasta la propia Selección Mexicana han contribuido a amplificar su popularidad.

Todavía falta mucho camino por recorrer en la Copa del Mundo, pero Merlín ya logró algo que pocos personajes consiguen: convertirse en parte de la conversación nacional sin haber sido planeado.

Lo que empezó como la historia de un pequeño pato que acompañaba a su dueña a vender aguas frescas en la Alameda Central hoy forma parte del imaginario de miles de aficionados mexicanos.

SUN/ARCHIVO

Si el fenómeno continúa creciendo al ritmo actual, es posible que cuando el Mundial 2026 llegue a su fin, además de recordar los goles, los estadios y las grandes figuras del torneo, muchos también evoquen la imagen de un pequeño pato con la camiseta verde que, sin proponérselo, conquistó el corazón de todo un país.

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