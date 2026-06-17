¿Quién es Manuel García-Rulfo, el actor mexicano que se viralizó por su presunto 'romance' con Shakira?

La conversación digital en las principales plataformas de entretenimiento ha dado un vuelco radical tras la difusión de una serie de fotografías en donde se aprecia muy juntitos a Shakira y al actor mexicano Manuel García-Rulfo, lo que dio lugar a rumores de un presunto romance entre ellos... ¿pero quién es el supuesto nuevo "novio" de la colombiana y en qué producciones ha trabajado?

De acuerdo con los reportes disponibles en redes sociales, el avistamiento de Shakira y Garía-Rulfo ocurrió en las inmediaciones del exclusivo establecimiento The Sunset Tower Hotel, ubicado en el corazón de Hollywood. Las imágenes, difundidas originalmente por cuentas especializadas en rastreo de celebridades como Deuxmoi, muestran a ambas personalidades compartiendo una cena en un ambiente relajado y de gran complicidad.

Posteriormente, diversos videos filtrados en las plataformas digitales mostraron a la presunta pareja disfrutando de la música en la pista de un centro nocturno de Los Ángeles, bailando ritmos latinos antes de trasladarse juntos hacia el área de la barra. Esta salida se produce apenas unos días después de la aclamada participación de la cantante colombiana en la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol 2026.

De Guadalajara a Hollywood: la sólida trayectoria de Manuel García-Rulfo

¿Quién es Manuel García-Rulfo, el hombre que ha acaparado las búsquedas de Google junto a la intérprete de "Dai Dai"? Nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, el actor de 45 años de edad no es ningún desconocido para la industria cinematográfica internacional. De hecho, se ha consolidado como uno de los rostros nacidos en México con mayor presencia y éxito comercial en la competitiva escena de los Estados Unidos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El histrión tapatío es globalmente reconocido por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión de la plataforma de streaming Netflix, titulada The Lincoln Lawyer (El abogado de Lincoln), donde interpreta al astuto abogado penalista Mickey Haller. Su formación actoral incluye estudios especializados en la ciudad de Los Angeles, complementados con destrezas ecuestres adquiridas durante su infancia en un rancho familiar en Jalisco.

A nivel cinematográfico, García-Rulfo ha compartido créditos con figuras de la talla de Denzel Washington y Chris Pratt en el largometraje Los siete magníficos (2016), y formó parte del elenco principal de la superproducción de ciencia ficción Jurassic World Rebirth junto a la actriz Scarlett Johansson. Asimismo, su herencia cultural es notable, ya que posee un lazo familiar indirecto con el célebre escritor mexicano Juan Rulfo , autor de la obra cumbre de la literatura hispanoamericana Pedro Páramo, cuya adaptación cinematográfica también protagonizó recientemente para Netflix.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Hermetismo absoluto... ¡ni García-Rulfo ni Shakira han aclarado los chismes!

El impacto de estas fotos ha desatado una ola de teorías en los foros de discusión sobre si se trata del inicio de una relación amorosa o de un encuentro estrictamente amistoso y profesional. Hasta el momento de redactar esta nota, ni el equipo de Shakira o el de García-Rulfo han publicado un pronunciamiento oficial.

La versión oficial apunta a que ambos artistas se encuentran solteros y enfocados en sus respectivas agendas de trabajo, por lo que seguramente pasarán algunos días antes de conocer la verdad de su aparición juntos... ¿qué opinas, es una amistad o un romance?

JM