El vértigo forma parte de su oficio. Desde hace años, Evelyn Zatarain ha aprendido a confiar en el equilibrio, en la fuerza de los brazos y en la precisión de cada movimiento. Sobre una escalera aérea, entre malabares y ejercicios circenses, encontró una disciplina que comenzó como una curiosidad y terminó por convertirse en una forma de vida. Hoy, ese camino la ha llevado hasta la final de “¿Quién es mejor?”, el reality de Televisa donde comparte escenario con campeones mundiales, artistas virales y talentos de las más diversas disciplinas.

Su salto de la sala circense a la televisión

La noticia todavía le provoca una mezcla de sorpresa y orgullo. Ver el programa al aire, explica, fue distinto a vivirlo desde dentro. “Creo que ahora sí me cayó el veinte de lo que está pasando y de que fue algo muy grande". "Estar ahí en el foro y verlo con toda la gente alrededor es una cosa, pero cuando vi salir el primer programa fue cuando realmente me sorprendí", explica la artista tapatía en entrevista con EL INFORMADOR. Fue como: "Ay, esto lo está viendo mucha gente". Entonces me sentí orgullosa de haberlo logrado porque estaba con gente que hace cosas increíbles”. Y que me hubiera salvado el público fue algo muy especial. Fue pensar: ‘Lo que hago sí les gustó, sí les llegó’”.

La artista tapatía reconoce que las primeras horas dentro del programa estuvieron marcadas por la incertidumbre. A su alrededor había participantes con millones de seguidores, títulos internacionales y trayectorias consolidadas. Sin embargo, la respuesta del público terminó por modificar esa percepción y darle una nueva confianza en su trabajo. “Al principio sí fue intimidante". Veía a gente que decía que era campeona mundial o personas con muchísimos seguidores y yo pensaba que de mis cinco seguidores no van a estar hablando”. Había gente muy conocida y pensé que aquí me iban a traer. "No me sentía con tanta capacidad como para estar ahí”.

La valentía de Evelyn la llevó a los grandes escenarios

Su relación con el circo comenzó después de haberse acercado primero a la danza. El interés por las artes escénicas estuvo presente desde muy joven, pero fue al descubrir las disciplinas circenses cuando encontró un espacio donde desarrollar su creatividad. Consciente de que el cuerpo tiene límites, decidió entregarse por completo. “Le metí todo el corazón, pero sin esperar llegar a un punto específico". "Todo lo que me ha dado ha sido con mucho amor y no porque estuviera obsesionada con llegar a algún lugar en particular", explica. “Haber llegado a este programa fue como pensar: Oye, ya no eres una principiante”. “Puedes hacer mucho más de lo que crees”.

La relación de Evelyn Zatarain con el circo comenzó después de haberse acercado primero a la danza. ESPECIAL

El paso a la final representó un momento decisivo. Los nervios aparecieron, pero también una certeza. “No me puedo hacer para atrás por miedo, no me puedo hacer para atrás por duda". “Si llegué aquí es porque puedo”. No estaría en un lugar que no pudiera sostener. La vida o el trabajo no me habrían llevado hasta ahí si yo no pudiera hacerlo”.

La respuesta de su familia también ha sido parte importante del proceso. Recuerda que al principio existían dudas sobre dedicarse al arte, una inquietud frecuente entre quienes eligen caminos poco convencionales. No obstante, las llamadas de familiares y los mensajes de personas que conoció hace años se han multiplicado desde que apareció en televisión. Entre ellos, antiguos compañeros de escuela y personas con las que había perdido contacto. “Mis papás dudaban un poco porque estaba la típica pregunta de: ‘¿Cómo que vas a ser artista? ¿Y qué vas a hacer?’. Pero cuando vieron que ahí estaba mi corazón y que eso me llenaba, decidieron apoyarme. Ahora están muy orgullosos y emocionados”.

Evelyn se prepara para la final de “¿Quién es mejor?”

Mientras tanto, la preparación para la final se ha intensificado. Evelyn entrena de lunes a viernes y, cuando el cuerpo se lo permite, también durante los fines de semana. El objetivo no es únicamente competir, sino presentar una rutina que represente un nuevo desafío. “No quiero llegar a la final sin ofrecer algo nuevo o algo diferente. Quiero hacer algo con más nivel técnico y algo que yo disfrute compartir. “Estoy estudiando más y animándome a hacer cosas nuevas”, cuenta.

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Más allá del resultado, la artista espera que su experiencia pueda servir como inspiración para otros jóvenes que dudan de seguir aquello que aman. “Si sientes el impulso, si hay algo dentro de ti que te dice que debes intentarlo, entonces hay que hacerlo. Lo más triste que puede pasar es llegar a un punto de tu vida y preguntarte: ‘¿Y si sí hubiera podido?’. Creo que es mejor aventarte y descubrirte a ti mismo en el camino que no hacerlo y arrepentirte de haber dejado pasar algo que te podía hacer feliz”, finalizó.

Desde Guadalajara, y con una escalera aérea como escenario, Evelyn Zatarain continúa elevando una disciplina que rara vez ocupa espacios en la televisión abierta. Ahora, a un paso de la final, el miedo ha dejado paso a una convicción que ella misma resume con sencillez: seguir intentándolo.

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AS