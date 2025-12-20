El sexto concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México contó con la participación estelar de Julieta Venegas, quien interpretó tres canciones junto al “Conejo Malo”. La cantante originaria de Tijuana puso a cantar al foro repleto con su sencillo “Lento”, aunque también se interpretó “Lo Siento BB” y “Ojitos lindos”.

Venegas, que días antes confesó que le encantaría compartir escenario con Benito en su paso por tierras mexicanas, desató la ovación del público, y en redes sociales se dijo feliz, agradecida y honrada por haber compartido el escenario con el cantante puertorriqueño.

"Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo Bad Bunny", se lee en el mensaje que acompañó con fotos junto a Benito.

Bad Bunny cierra exitosamente el 2025 con su gira "Debí tirar más fotos", luego de que el artista se convirtiera en el más escuchado en Spotify -plataforma en la que la música del puertorriqueño alcanzó nada menos que 19 mil 800 millones de reproducciones en el último año-, además, encabeza las listas de los mejores de medios como la revista "Rolling Stone".

Consiguió cinco Latin Grammy y seis nominaciones a los Grammy, un recorrido que culminará con el artista como el primer latino en encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl que se realizará en febrero de 2026.

