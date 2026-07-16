A casi dos décadas del fallecimiento de Michael Jackson, el patrimonio del llamado "Rey del Pop" continúa siendo motivo de disputas legales. En esta ocasión , Paris Jackson, volvió a enfrentarse con los administradores de la herencia al solicitar que no permanezcan bajo reserva diversos documentos relacionados con los pagos y honorarios derivados de la administración del legado del artista.

La controversia se centra en una petición presentada por John Branca, uno de los albaceas del patrimonio, quien argumenta que revelar esa información podría afectar futuras negociaciones comerciales y ofrecer ventajas a terceros interesados en litigar contra la herencia.

Sin embargo, Paris sostiene que los beneficiarios tienen derecho a conocer con mayor detalle cómo se administra el patrimonio de su padre y considera que mantener esos documentos bajo confidencialidad limita la transparencia sobre el destino de millones de dólares generados desde la muerte del cantante.

Una herencia que cambió de rumbo tras la muerte del "Rey del Pop"

Cuando Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, la situación financiera del artista era compleja. Aunque seguía siendo una de las figuras más famosas de la música, acumulaba importantes deudas derivadas de préstamos, gastos personales y litigios.

No obstante, el panorama cambió radicalmente en los años posteriores. Gracias a la explotación de su catálogo musical, licencias, documentales, espectáculos, mercancía oficial y acuerdos comerciales, el Michael Jackson Estate se convirtió en uno de los patrimonios más rentables de la industria del entretenimient o.

Especialistas del sector estiman que desde 2009 la herencia ha generado más de 3 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los patrimonios póstumos más exitosos de la historia, junto con los de artistas como Elvis Presley o Prince.

¿Quién heredó la fortuna de Michael Jackson?

De acuerdo con el testamento firmado por el cantante en 2002, Michael Jackson designó como beneficiarios principales a sus tres hijos: Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi Jackson (anteriormente conocido como Blanket).

El documento también contempló apoyo económico para su madre, Katherine Jackson, mientras que excluyó expresamente a su padre, Joe Jackson, con quien mantuvo una relación complicada durante gran parte de su vida.

Para administrar el patrimonio, Jackson nombró como albaceas a John Branca, reconocido abogado de la industria musical, y al ejecutivo musical John McClain, quien falleció en 2024. Desde entonces, Branca ha continuado encabezando gran parte de la administración del patrimonio.

La disputa entre Paris Jackson y los administradores

Los desacuerdos entre Paris Jackson y los albaceas no son nuevos. Desde 2025, la cantante y modelo ha manifestado públicamente su preocupación por la manera en que se gestionan los recursos del patrimonio familiar.

Entre sus principales reclamos se encuentra el acceso limitado a la información financiera y los elevados honorarios que, según documentos judiciales, habrían recibido los administradores durante los últimos años.

Paris sostiene que John Branca y John McClain obtuvieron más de 120 millones de dólares por su trabajo administrando la herencia, cifra que considera desproporcionada frente a los beneficios distribuidos entre los hijos del cantante.

En años recientes también consiguió que un tribunal limitara algunos pagos extraordinarios destinados a despachos jurídicos externos, una decisión que fortaleció su postura en favor de un mayor control sobre los gastos del patrimonio.

Por su parte, Branca ha defendido reiteradamente la gestión realizada desde 2009 y sostiene que la administración ha multiplicado el valor de la herencia, beneficiando a los tres hijos del artista mediante importantes distribuciones económicas.

¿Qué quería Michael Jackson para su legado?

Aunque Michael Jackson nunca habló públicamente con detalle sobre el reparto de su fortuna, diversas entrevistas y documentos reflejan que una de sus principales preocupaciones era garantizar el bienestar de sus hijos.

El cantante también expresó en numerosas ocasiones su interés por preservar el valor de su obra artística. Durante su carrera luchó por mantener el control sobre los derechos de su música y realizó inversiones estratégicas , como la adquisición de participaciones en importantes catálogos musicales, convencido de que la propiedad intelectual tendría un enorme valor a largo plazo.

Esa visión terminó convirtiéndose en uno de los pilares del éxito financiero del patrimonio tras su muerte, ya que gran parte de los ingresos actuales provienen precisamente de los derechos musicales, licencias comerciales y acuerdos relacionados con su legado artístico.

Mientras el tribunal analiza la solicitud de confidencialidad presentada por John Branca, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate frecuente en las grandes fortunas del entretenimiento: encontrar un equilibrio entre proteger los intereses comerciales de un patrimonio multimillonario y garantizar que los herederos tengan acceso a información clara sobre la administración de los bienes que, por voluntad del artista, terminarían formando parte de su legado familiar.

Con información de SUN

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